Кешбэк в Долину гейзеров: чем привлекает туристов Дальний Восток

12 новых курортов могут появиться на Дальнем Востоке. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Восточном экономическом форуме. Это направление для путешествий сейчас одно из самых привлекательных. В том числе и благодаря улучшенной программе туристического кешбэка, по которой возвращают до 40 тысяч рублей. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Игорь Мосунов.

Фото: мир24 мир24

Попасть сюда мечтают туристы со всего мира. Долина гейзеров – жемчужина Камчатки. На Земле всего четыре места, похожих на это. Именно здесь снимали фильм о загадочном острове «Земля Санникова».

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Дальний Восток завораживает и своей красотой, и разнообразием, и, конечно, масштабами. Это самый большой федеральный округ Российской Федерации. С площадью около семи миллионов квадратных километров он занимает почти половину территории страны и расположен в четырех часовых поясах.

Москвич Василий Гребенников приехал во Владивосток в командировку и вдруг для себя осознал: вот оно, лучшее место на Земле. В итоге променял строительный бизнес в столице на марикультурную ферму. Теперь выращивает морских гребешков и водит экскурсии. Семья мужчину во всем поддерживает.

«Здесь очень здорово детям. Мои дочки очень классно здесь проводят летние каникулы. Здесь теплое море, камушки, песок, морской бриз, гребешок. Это уникальное место для детей», – считает жена основателя марикультурной фермы Анна Белова.

И таких уникальных мест и для детей, и для взрослых в ДФО множество. Например, самое глубокое озеро на планете Байкал. Или Курильские острова, куда съезжаются серферы кататься по волнам Тихого океана. Увидеть больше достопримечательностей позволит госпрограмма с повышенным туристическим кешбэком.

«По Дальневосточному округу сумма с 20 тысяч рублей увеличена до 40 тысяч. Единственное правило – именно по этому округу. Бронь должна быть напрямую совершена в санатории или в самом туробъекте или отеле. Таким образом мы стимулируем продажи гостиничного сегмента и повышаем количество гостей», –пояснил эксперт по туризму Николай Мельник.