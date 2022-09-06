Музеи связали рост посещаемости с развитием внутреннего туризма

Федеральные музеи, в том числе Государственная Третьяковская галерея, Музеи Московского Кремля и Государственный исторический музей (ГИМ), отмечают увеличение летней посещаемости в сравнении с тем же периодом прошлого года. Опрошенные ТАСС представители музеев в числе возможных причин такой динамики назвали растущий интерес к внутреннему туризму.

Фото: Unsplash Unsplash

"В сравнении с 2021 годом в этом году наблюдается значительный рост посещаемости всех территорий Государственной Третьяковской галереи. Рост посещаемости мы связываем с растущим интересом к внутреннему туризму, с активным продвижением "Пушкинской карты", по которой более 15 тыс. молодых людей ежемесячно приобретают билеты в Третьяковскую галерею, а также с ростом сервиса и гостеприимства, которые ценятся нашими посетителями", - рассказали агентству в пресс-службе Третьяковской галереи.

Видео дня

Летом 2021 года число посетителей Третьяковки достигло 309 тыс., а с июня по август этого года гостями галереи стали более 463 тыс. человек.

В Музеях Московского Кремля также связывают рост летней посещаемости с возросшим внутренним туристическим потоком. Число посетителей летом этого года почти в два раза превысило летние показатели прошлого года - 338 тыс. и более 191,4 тыс. посетителей соответственно. "Сейчас сняты все ограничения, связанные с коронавирусом, разрешены школьные экскурсии, и музей прикладывает максимум усилий для привлечения московской аудитории, проводит выставки, концерты, лекционные, детские, тематические экскурсионные программы. Но учитывая ограниченный по времени режим работы и другие особенности посещения территории Московского Кремля, мы понимаем, что для того, чтобы приблизиться к результатам 2019 года, когда в музей приходили до 3 млн человек в год, нужно продолжать расширять форматы работы с аудиторией, использовать все возможности", - привели в пресс-службе слова гендиректора музейного комплекса Елены Гагариной.

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина и Исторический музей объясняют положительную динамику посещаемости снятием коронавирусных ограничений. В пресс-службе Пушкинского музея сообщили о двукратном увеличении числа посетителей: летом пришло более 303,7 тыс. человек, а в прошлом году - более 136,2 тыс. За это лето гостями ГИМ стали более 244 тыс. человек, а год назад Исторический музей принял свыше 196,8 тыс. посетителей, добавили в пресс-службе.