Ростуризм предлагает увеличить дальневосточный кешбэк

«Увеличенный кешбэк на Дальнем Востоке в общем объеме составляет небольшой процент. Предварительно проанализировали: чтобы продолжать такую отдельную меру поддержки для Дальнего Востока в рамках туристического кешбэка, нам, видимо нужно не до 40 тысяч увеличивать предельный кэшбэк, а до 40%», - заявила глава Ростуризма в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме.