Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
7 часов назад

Ростуризм предлагает увеличить дальневосточный кешбэк

Свободная прессаиещё 7

Глава Ростуризма Зарина Догузова предложила увеличить дальневосточный кешбэк – возврат части платы за туристические поездки на Дальний Восток.

Ростуризм предлагает увеличить дальневосточный кешбэк
Фото: UnsplashUnsplash

«Увеличенный кешбэк на Дальнем Востоке в общем объеме составляет небольшой процент. Предварительно проанализировали: чтобы продолжать такую отдельную меру поддержки для Дальнего Востока в рамках туристического кешбэка, нам, видимо нужно не до 40 тысяч увеличивать предельный кэшбэк, а до 40%», - заявила глава Ростуризма в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме.

Уже принятые меры – кешбэк до 40 тысяч рублей и до 20 процентов от стоимости тура, пока желаемых результатов не дали, отметила Догузова.

Ранее «СП» писала о том, что по данным Минстроя, в России резко упал спрос на жилье.

Отдых в России,Зарина Догузова,Госстрой России,Ростуризм,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители