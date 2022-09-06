Ростуризм предлагает увеличить дальневосточный кешбэк

Глава Ростуризма Зарина Догузова предложила увеличить дальневосточный кешбэк – возврат части платы за туристические поездки на Дальний Восток.
«Увеличенный кешбэк на Дальнем Востоке в общем объеме составляет небольшой процент. Предварительно проанализировали: чтобы продолжать такую отдельную меру поддержки для Дальнего Востока в рамках туристического кешбэка, нам, видимо нужно не до 40 тысяч увеличивать предельный кэшбэк, а до 40%», - заявила глава Ростуризма в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме.
Уже принятые меры – кешбэк до 40 тысяч рублей и до 20 процентов от стоимости тура, пока желаемых результатов не дали, отметила Догузова.
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