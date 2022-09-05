Туристов удивил главный пляж Приморья

Жители Приморского края рассказали о своем немалом удивлении от посещения одного из главных пляжей региона в районе Андреевки. Несмотря на то что самые жаркие дни закончились, там сейчас все равно отдыхает немало людей. И всех, кто приезжает на пляж, удивляет одна деталь, сообщает PRIMPRESS.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

По словам туристов, их удивило ощущение, которое все испытывали во время купания. После окончания лета в Приморье обычно еще долго держится теплая вода, которая, как известно, медленно остывает. Однако в этот раз все по-другому.

Вода в море стала холодной очень быстро и раньше обычного. Но при этом все еще продолжают купаться, потому что даже в такой ситуации в море все равно становится хорошо.

«У нас мозг буквально взорвался. Мы купались сегодня в Андреевке. Вода свежачок, но когда адаптируешься, то вообще суперррр! Как такое может быть? Ночью был дождь, а вот днем было хорошо, правда, солнца нет»,

- рассказали туристы.

При этом в соцсетях пользователи заметили, что температура воды у побережья Приморья понизилась из-за прихода холодного течения. Но многие надеются, что ситуация еще выправится в ближайшую неделю.

«Да купнетесь еще. Парного молока не будет, но искупаться, думаю, можно будет еще числа до 15 точно, а то и больше»,