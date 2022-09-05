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3 часа назад

Сколько длится туристический сезон в Сочи и что там делать осенью

Мира Маркина
Анна Невзороваэксперт

Улететь в отпуск заграницу становится все более проблематичным как минимум из-за стоимости перелета. Не сказать, что отдых на наших курортах будет гораздо бюджетнее, однако попасть на юг внутри страны совершенно точно будет проще.

Сколько длится туристический сезон в Сочи и что там делать осенью
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Если рассматривать для отдыха курортный город Сочи, стоит учитывать, что отправляться туда в летний период – далеко не самый удачный план. Причиной тому большое количество туристов, высокие цены в кафе, ресторанах, на экскурсии, на проживание и билеты и многое другое. Помимо этого, климат летом в Сочи не самый комфортный – высокий уровень влажности накладывается на слишком жаркую погоду, что многими переносится довольно непросто.

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А вот осенью начинается пресловутый бархатный сезон. Только представьте: семьи с детьми-школьниками уже вышли с каникул – на пляжах и в кафе стало свободнее, цены на все стали ниже, жара отступила, но при этом еще сохраняется летнее тепло и комфортная температура воды в море. Считается, что сезон стартует с первых дней сентября, а завершается к середине октября.

Осенью в Сочи можно отдыхать на пляжах, гулять по еще зеленым паркам и аллеям, ходить в аквапарки и дельфинарии, отправляться в горные районы и смотреть городские достопримечательности. Сильной жары почти не бывает, и это помогает по-настоящему насладиться прогулками и экскурсиями.
Анна Невзорова
Анна Невзороваtravel-эксперт

Куда отправиться в Сочи кроме моря и пляжей?

Сочи известен не только природными красотами. Здесь сохранились архитектурные строения разных эпох, и увидеть их не менее любопытно. Travel-эксперт рассказала читателям "Рамблера", какие места стоит посетить, если окажетесь в Сочи осенью:

  • Вилла Надежда в парке «Дендрарий».
  • Дача Хлудова – красивый памятник архитектуры, выполненный в нарядном стиле древнерусского зодчества с элементам модерна.
  • Санаторий им. Орджоникидзе – понравится поклонникам стиля «роскошь в изгнании», а также фанатам заброшенных масштабных построек.
  • Музей истории курорта.
  • Худеожественный музей.
  • Дача Сталина в Сочи.
  • Парки города: Дендрарий, парк «Южные культуры», парк «Фитофантазия», парк «Ривьера».
  • Заповедник Тисо-самшитовая роща.
  • Парк водопадов «Менделиха».
  • Водопад Медвежий.
  • Горные курорты.

И, конечно, вечерние прогулочные маршруты как по городу, так и по природным тропам курорта.

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