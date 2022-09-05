Сколько длится туристический сезон в Сочи и что там делать осенью

Улететь в отпуск заграницу становится все более проблематичным как минимум из-за стоимости перелета. Не сказать, что отдых на наших курортах будет гораздо бюджетнее, однако попасть на юг внутри страны совершенно точно будет проще.
Если рассматривать для отдыха курортный город Сочи, стоит учитывать, что отправляться туда в летний период – далеко не самый удачный план. Причиной тому большое количество туристов, высокие цены в кафе, ресторанах, на экскурсии, на проживание и билеты и многое другое. Помимо этого, климат летом в Сочи не самый комфортный – высокий уровень влажности накладывается на слишком жаркую погоду, что многими переносится довольно непросто.
А вот осенью начинается пресловутый бархатный сезон. Только представьте: семьи с детьми-школьниками уже вышли с каникул – на пляжах и в кафе стало свободнее, цены на все стали ниже, жара отступила, но при этом еще сохраняется летнее тепло и комфортная температура воды в море. Считается, что сезон стартует с первых дней сентября, а завершается к середине октября.
Сочи известен не только природными красотами. Здесь сохранились архитектурные строения разных эпох, и увидеть их не менее любопытно. Travel-эксперт рассказала читателям "Рамблера", какие места стоит посетить, если окажетесь в Сочи осенью:
И, конечно, вечерние прогулочные маршруты как по городу, так и по природным тропам курорта.