В Чечне восстановили Мешийский комплекс из башен и склепов

«Мешийский комплекс, украшающий собой Итум-Калинский район, — одно из свидетельств великого наследия чеченского народа. Однако башни находились в крайне плачевном состоянии, под угрозой обрушения, на всех стенах имелись глубокие трещины и разрушения. В рамках исполнения поручения Рамзана Ахматовича [Кадырова] комплекс полностью восстановлен», — сообщил министр образования и науки региона Хож-Бауди Дааев.