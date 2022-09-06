В Чечне восстановили Мешийский комплекс из башен и склепов

В Чечне восстановили Мешийский историко-архитектурный комплекс, состоящий из башен и каменных склепов. Он расположен в Итум-Калинском районе республики, сообщает ТАСС.
Отмечается, что объекты находились под угрозой обрушения.
«Мешийский комплекс, украшающий собой Итум-Калинский район, — одно из свидетельств великого наследия чеченского народа. Однако башни находились в крайне плачевном состоянии, под угрозой обрушения, на всех стенах имелись глубокие трещины и разрушения. В рамках исполнения поручения Рамзана Ахматовича [Кадырова] комплекс полностью восстановлен», — сообщил министр образования и науки региона Хож-Бауди Дааев.
Комплекс возводился в XIV — XVIII веках. Он состоит из боевой и жилой башен, а также наземных каменных склепов.
В Чечне до конца года планируют отреставрировать 11 объектов культурного наследия региона. Все работы будут проводиться в рамках федеральной программы развития культуры.