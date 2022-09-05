Недорогое путешествие осенью по России: 10 направлений

Несмотря на то, что лето закончилось, у россиян еще есть шансы поплавать в теплом море и позагорать. Туроператоры рассказали, куда можно отправиться, и как сэкономить на путешествии.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Относительно прошлого года спрос на бронирование жилья в бархатный сезон увеличился на 67 %»,

– говорят эксперты.

Самыми популярными направлениями у россиян оказались Сочи, Анапа, Санкт-Петербург, Ялта, Кисловодск, Казань, Москва, Гагра и Калининград. Отдых в Калининграде и Кисловодске обойдется меньше, чем в 3 тысячи за ночь, а в категорию до 4 тысяч рублей попадают Сочи, Анапа, Феодосия, Казань и Гагра.

Также отправиться в путешествие можно в горы Приморского края – такой отдых не для всех, но любители точно оценят. В Новосибирск можно поехать не только за историческими достопримечательностями, но и за природой. В среднем ночь обойдется в 3 тысячи рублей.