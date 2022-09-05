На курорты Кубани и Крыма пришли зимние температуры

В некоторых городах и на курортах Краснодарского края и Крыма столбик термометра опустился до 15 градусов, несмотря на то, что еще накануне стояла жара.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Ледяное утро в Геленджике 5 сентября. А еще вчера стояла летняя жара. Пляж абсолютно пустой»,

– сообщает телеграм-канал ПВА.

По данным Гисметео, в Краснодаре и Симферополе сегодня +15. Такая температура бывает на Юге зимой. В Анапе, Геленджике, Судаке, Ялте + 17, 18 градусов, в Сочи +24.

Очевидцы сообщают о том, что пляжи пусты, никто не купается, хотя еще вчера на побережье было многолюдно. Конец августа и начало сентября юг России встретил при температурах +40 градусов, а в машине на солнце воздух нагревался до +50 градусов.