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1 час назад

На курорты Кубани и Крыма в первые дни бархатного сезона пришли зимние температуры

РИА "ФедералПресс"

В некоторых городах и на курортах Краснодарского края и Крыма столбик термометра опустился до 15 градусов, несмотря на то, что еще накануне стояла жара.

На курорты Кубани и Крыма пришли зимние температуры
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Ледяное утро в Геленджике 5 сентября. А еще вчера стояла летняя жара. Пляж абсолютно пустой»,

– сообщает телеграм-канал ПВА.

По данным Гисметео, в Краснодаре и Симферополе сегодня +15. Такая температура бывает на Юге зимой. В Анапе, Геленджике, Судаке, Ялте + 17, 18 градусов, в Сочи +24.

Очевидцы сообщают о том, что пляжи пусты, никто не купается, хотя еще вчера на побережье было многолюдно. Конец августа и начало сентября юг России встретил при температурах +40 градусов, а в машине на солнце воздух нагревался до +50 градусов.

Как сообщает центр мониторинга окружающей среды по Краснодарскому краю, несмотря на снижение температуры воздуха, вода 5 сентября в море будет теплой: в Анапе и Геленджике 24 градуса (прохладнее на градус), в Сочи и Туапсе +26. Отметим, бархатный сезон только начался.

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