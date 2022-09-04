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4 часа назад

МЧС РФ зарегистрировало рекордное число походников с начала пандемии

ГлагоL

Количество россиян, отправившихся летом в туристические походы, этим летом увеличилось почти в три раза с 2020 года и достигло рекордного уровня с начала пандемии.

МЧС РФ зарегистрировало рекордное число походников с начала пандемии
Фото: ГлагоЛГлагоЛ

Летом 2020 года на турмаршрутах зарегистрировалось более 6 тыс. групп туристов общим количеством более 54,5 тыс. человек, пишет РБК. Летом 2021 года в походы отправилось более 11 тыс. групп численностью 123,5 тыс. человек. Нынешним летом на маршруты вышло 12 тыс. групп из 152 тыс. человек. Два года назад в составе групп были зарегистрированы 10 тыс. детей, на следующий год 39,5 тыс. детей, а этим летом — почти 54 тыс. детей.

Согласно закону туристы, отправляющиеся в экстремальный поход, должны уведомить о планируемом путешествии территориальный орган МЧС.

Как сообщал «ГлагоL», накануне пятеро туристов погибли на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке. Это самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4,8 тыс. м.

Отдых в России,МЧС России,
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