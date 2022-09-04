МЧС РФ зарегистрировало рекордное число походников с начала пандемии

Количество россиян, отправившихся летом в туристические походы, этим летом увеличилось почти в три раза с 2020 года и достигло рекордного уровня с начала пандемии.

Летом 2020 года на турмаршрутах зарегистрировалось более 6 тыс. групп туристов общим количеством более 54,5 тыс. человек, пишет РБК. Летом 2021 года в походы отправилось более 11 тыс. групп численностью 123,5 тыс. человек. Нынешним летом на маршруты вышло 12 тыс. групп из 152 тыс. человек. Два года назад в составе групп были зарегистрированы 10 тыс. детей, на следующий год 39,5 тыс. детей, а этим летом — почти 54 тыс. детей.