Почему стоит своими глазами увидеть Селигер

Селигер находится в сердце России. Его воды удивительно чистые. Они через приток Селижаровка питает великую реку Волгу. А вообще цепь озер образовалась вследствие таяния древних ледников. Теперь туристы со всей страны могут посетить эти заповедные места. Почему стоит к ним присоединиться, расскажет “Рамблер”.

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Чем заняться на Селигере?

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На Селигер едут за природой и ощущением будто вы попали в машину времени. Чтобы сполна насладиться первой, приезжайте на Хачин и Городомлю. Эти острова на Селигере удивят вас душистыми хвойными лесами и собственной системой небольших водоемов, на берегу которых кажется, что никакой цивилизации никогда и не существовало.

Хотите увидеть, где берет начало Волга? Отправляйтесь в деревню Волговерховье. Именно рядом с ней находится исток этой реки.

Еще один интересный остров на Селигере – Столобный. Он находится в двадцати пяти километрах от Осташкова. Туристы отмечают: когда смотришь на СТолобный издалека, то кажется, будто над водой парит целый город с садами, парком и пятиглавым храмом. То лик Ниловой пустыни – мужского монастыря, который до 1917 года считался самым почитаемым монастырем в Императорской России. Посетить его можно, но соблюдая правила, установленные местными обитателями, чтобы не потревожить их покой.

На берегу Вселуга есть старинное село Ширково. Сюда тоже рекомендуем заглянуть. На одной из его улиц стоит удивительная церковь Рождества Иоанна Предтечи, построенная без единого гвоздя. Она появилась в конце XVII века. Возводили церковь высотой с многоэтажный дом только с помощью топоров. В прошлом столетии она была отреставрирована, и теперь единственный в мире деревянный многоярусный храм можно не только увидеть, но и посетить.

Неподалеку от Осташкова есть еще одно интересное место, мистическое. Оно называется пирамидой Голода. Конструкция из стеклопластиковых панелей высотой 22 метра кажется каким-то инопланетным объектом. Но автором этого сооружения является наш соотечественник, инженер Александр Голод. Пирамида появилась в 1997 году. И у нее есть сестры, согласно легенде. Также считается, что все возведенные пирамиды каким-то чудесным образом позитивно влияют на местную. Посетители верят, что предметы, побывавшие внутри этой конструкции, обретают магические свойства.

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Если вы сторонник более классического времяпровождения, советуем отправиться на селигерскую рыбалку. В водах озера водятся судак, щука, лещ, окунь, ерш – всего около 30 видов рыбы.

И пусть лето подошло к концу, возьмите на заметку: на Селигере можно найти комфортные места для пляжного отдыха. Есть у озера как дикие, так и оборудованные для туристов пляжи. Вход в воду, как правило пологий, песчаный. Для туристов с детьми тоже есть свои плюсы – озерные развлечения и оборудованные площадки при базах отдыха — с горками и качелями, а также батутами.