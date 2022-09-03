Камчатские медведи сделали полуостров комфортнее для туристов

Интересным наблюдением с редакцией TourDom.ru поделились туристы, посетившие Камчатку в конце сезона. С разницей в 2 дня они побывали на Вилючинском перевале. И если в первый раз автотуристов, сделавших остановку по требованию, встретила классическая синяя биокабинка со всеми возможными минусами, то на обратном пути на том же месте стоял металлический антивандальный современный и – главное – чистый туалет.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Туристы оценили. В душе даже сказали пару хороших слов про местные власти. Но тут вмешался гид. Он рассказал якобы известные ему подробности преображения места удобств. На прежнюю синюю будку вышел медведь. Косолапый, похоже, не разобрался в правилах использования. И разломал пластиковый туалет в щепки. Так, по словам гида, и появился на перевале комфортный туалет.