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2 часа назад

Камчатские медведи сделали полуостров комфортнее для туристов

TourDom

Интересным наблюдением с редакцией TourDom.ru поделились туристы, посетившие Камчатку в конце сезона. С разницей в 2 дня они побывали на Вилючинском перевале. И если в первый раз автотуристов, сделавших остановку по требованию, встретила классическая синяя биокабинка со всеми возможными минусами, то на обратном пути на том же месте стоял металлический антивандальный современный и – главное – чистый туалет.

Камчатские медведи сделали полуостров комфортнее для туристов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Туристы оценили. В душе даже сказали пару хороших слов про местные власти. Но тут вмешался гид. Он рассказал якобы известные ему подробности преображения места удобств. На прежнюю синюю будку вышел медведь. Косолапый, похоже, не разобрался в правилах использования. И разломал пластиковый туалет в щепки. Так, по словам гида, и появился на перевале комфортный туалет.

Справедливости ради стоит сказать, что в августе краевые власти отчитывались об установке четырех кабинок в районе парковки Дачные источники. А весной местное министерство туризма заявляло о планах установить новые туалеты к началу сезона в популярных местах, в том числе и на Вилючинском перевале. Одним словом, был ли мишка, сказать сложно. Но и середину августа началом сезона на Камчатке не назовешь.

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