В Саратовскую область планируют привлечь больше туристов

В рамках визита в Саратовскую область зампред правительства Дмитрий Чернышенко, полпред президента Игорь Комаров, гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов и врио губернатора региона Роман Бусаргин побывали в Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина, где почтили память первого космонавта.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Также в ходе поездки были рассмотрены туристические ресурсы Саратовской области и заключено соглашение между регионом и корпорацией «Туризм.РФ».

«Очень надеюсь, что сегодняшнее соглашение откроет новые возможности для развития туристического потенциала, позволит привлечь в Саратовскую губернию в разы больше туристов со всех уголков нашей страны»,

– сказал Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что дополнительную выгоду региону приносит судоходство по реке Волге, в том числе круизное.

Игорь Комаров подчеркнул, что Саратовская область – уникальное место для развития различных видов туризма: рекреационный, историко-культурный, промышленный.