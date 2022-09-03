В Саратовскую область планируют привлечь больше туристов

В рамках визита в Саратовскую область зампред правительства Дмитрий Чернышенко, полпред президента Игорь Комаров, гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов и врио губернатора региона Роман Бусаргин побывали в Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина, где почтили память первого космонавта.
Также в ходе поездки были рассмотрены туристические ресурсы Саратовской области и заключено соглашение между регионом и корпорацией «Туризм.РФ».
«Очень надеюсь, что сегодняшнее соглашение откроет новые возможности для развития туристического потенциала, позволит привлечь в Саратовскую губернию в разы больше туристов со всех уголков нашей страны»,
– сказал Дмитрий Чернышенко.
Он добавил, что дополнительную выгоду региону приносит судоходство по реке Волге, в том числе круизное.
Игорь Комаров подчеркнул, что Саратовская область – уникальное место для развития различных видов туризма: рекреационный, историко-культурный, промышленный.
Роман Бусаргин отметил, что соглашение имеет большое значение для региона. Саратовская область богата историей, красивой природой и уникальными местами для отдыха. Регион обладает огромным туристическим потенциалом, который необходимо развивать.