На первый поезд к Деду Морозу остался последний билет

РЖД распродали практически все места на туристическом поезде «Зимняя сказка», который отправится из Москвы на родину Деда Мороза в Великий Устюг 18 ноября. О начале продаж компания сообщила 24 августа. По состоянию на сегодня доступна к покупке только одна верхняя полка в купе за 13 590 руб.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Пусть цена вас не удивляет – это стоимость 3 дней и 2 ночей с питанием в поезде, следующем по маршруту Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва. Переезды из города в город – ночные, днем поезд ожидает своих пассажиров, отправляющихся на экскурсии, которые, к слову, оплачиваются отдельно.

На аналогичный поезд из Санкт-Петербурга, который на обратном пути заезжает в Вологду, на 18 ноября есть 17 мест в плацкарте (по 3573 руб. – без питания) и 40 в купе (по 13 279 руб. – с питанием). В этой поездке вам придется провести 3 дня и 3 ночи.

Если хотите полный пакет – с подарками, входными билетами в деревню Деда Мороза и экскурсиями, – то вам нужно купить тур за 76 993 руб. (один взрослый) или за 138 464 руб. (взрослый с ребенком).