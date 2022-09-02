Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
3 часа назад

На первый поезд к Деду Морозу остался последний билет

TourDom

РЖД распродали практически все места на туристическом поезде «Зимняя сказка», который отправится из Москвы на родину Деда Мороза в Великий Устюг 18 ноября. О начале продаж компания сообщила 24 августа. По состоянию на сегодня доступна к покупке только одна верхняя полка в купе за 13 590 руб.

На первый поезд к Деду Морозу остался последний билет
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Пусть цена вас не удивляет – это стоимость 3 дней и 2 ночей с питанием в поезде, следующем по маршруту Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва. Переезды из города в город – ночные, днем поезд ожидает своих пассажиров, отправляющихся на экскурсии, которые, к слову, оплачиваются отдельно.

На аналогичный поезд из Санкт-Петербурга, который на обратном пути заезжает в Вологду, на 18 ноября есть 17 мест в плацкарте (по 3573 руб. – без питания) и 40 в купе (по 13 279 руб. – с питанием). В этой поездке вам придется провести 3 дня и 3 ночи.

Если хотите полный пакет – с подарками, входными билетами в деревню Деда Мороза и экскурсиями, – то вам нужно купить тур за 76 993 руб. (один взрослый) или за 138 464 руб. (взрослый с ребенком).

Сказочные маршруты назначены также на 25.11 (в продаже есть два места на московский поезд и 50 на петербургский), 02.12 из Москвы (все билеты проданы) и 09.12 из Санкт-Петербурга (34 места в купе). Планируется еще три рейса в декабре, но продажи на них пока не открыты.

Отдых в России,РЖД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители