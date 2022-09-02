Из Калуги до "Поленово" под Тулой открыли речной маршрут

Межрегиональный турмаршрут на теплоходе по Оке из Калуги до музея-заповедника "Поленово", расположенного в Тульской области, открыт. Об этом сообщил в четверг городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

Фото: ТАСС ТАСС

"Калуга - музей-заповедник Поленово: плюс один экскурсионный рейс в туристическую копилку города, <…> дали старт новому речному рейсу на скоростном судне "Альтаир". Его гостей ждут 100 км по Оке, на маршруте три прекрасных города - Калуга, Алексин, Таруса. <…> Желаю туристическому проекту успеха и развития. Благодарю тульских коллег за плодотворное сотрудничество, обязательно будем расширять горизонты! Следующий рейс планируется на 18 сентября", - написал он в своем Telegram-канале.

Видео дня

Туристический маршрут создали по проекту "Лето на Оке", первые рейсы теплоход "Иван Ципулин", получивший свое название в честь калужского купца, который в 1872 году открыл пассажирские перевозки по Оке, совершил в черте Калуги в 2020 году. В 2021 году состоялось полноценное возрождение туристической навигации, речную прогулку совершили около 18 тыс. туристов. Инвесторы смогли приобрести второе судно на воздушной подушке, которое позволит ходить на большие расстояния. Время в пути в один конец составляет 3,5 часа, судно вмещает 36 человек, его скорость - 35 км/ч.

Туристическая навигация по Оке в черте Калуги существовала до 2008 года. Кроме того, на теплоходе "Луч" можно было добраться из областного центра до Тарусы и тульского Алексина. Однако потом река сильно обмелела, в 2012-2013 годах маршрут был сокращен до пристани Дугна в Калужской области, а потом отменен.