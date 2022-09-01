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1 час назад

Туту.ру назвали самые популярные маршруты этого лета в России

Газета.Ru

Летом 2022 года россияне чаще всего выбирали для самостоятельных путешествий Сочи, Санкт-Петербург и Калининград. Это определил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Названы самые популярные маршруты этого лета в России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Самым популярным направлением по итогам лета стал маршрут Москва — Сочи. На его долю пришлось 8,2% спроса, в прошлом году показатель был 6,1%», — говорится в сообщении сервиса.

На втором месте по популярности оказался маршрут Москва — Санкт-Петербург, доля полетов, совершенных путешественниками, составила 6,4%, что в два раза больше, чем в 2021 году. Третье место заняло направление Москва — Калининград, доля полетов составила 3%.

Также в пятерку самых востребованных маршрутов вошли рейсы Москва — Минеральные воды (2,6%) и Санкт-Петербург — Сочи (2,5%).

«Помимо перечисленных направлений, у путешественников из Москвы были популярны Махачкала, Екатеринбург, Казань, Уфа, Самара, Новосибирск, Волгоград, Пермь, Омск, Тюмень, Красноярск и Мурманск. Авиатуристы из Санкт-Петербурга, помимо Москвы и Сочи, проявляли особый интерес к Калининграду и Казани. Кроме того, в рейтинг 20 самых востребованных направлений по итогам лета вошел маршрут Сочи — Екатеринбург», — добавили аналитики сервиса.

Ранее эксперт по туризму Демиденко рассказала, какие направления подешевеют в сентябре.

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