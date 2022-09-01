Глава Крыма сообщил о снижении турпотока летом

За лето 2022 года в Крыму отдохнули 4,2 млн человек, что на 19% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

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Как заявил Аксенов, летний туристический сезон в Крыму состоялся.

«За июнь — август текущего года в республике отдохнуло более 4,2 миллиона туристов. Это на 19% ниже, чем за аналогичный период рекордного 2021 года и на 7% меньше показателя летнего сезона 2019 года»,

— написал он.

По мнению главы полуострова, снижение числа туристов связано с временной приостановкой авиасообщения.

Всего за январь — август 2022 года Крым посетили более 5,26 млн туристов, 83% из которых приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, а остальные 17% — по железной дороге, отметил он.

Он также добавил, что правительство РФ и совет министров Крыма приняли комплекс мер по улучшению логистической доступности региона, в частности это касается расширения железнодорожного, автобусного сообщения и введения «единого билета».