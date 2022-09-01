Россиянка побывала в Дагестане и возмутилась «косыми взглядами»

«Вам могут сделать замечание, если вы в коротких шортах или если у вас есть татуировки, причем абсолютно любой прохожий. Распитие алкоголя в кафе тоже не приветствуется — поймаете много косых взглядов. Но зачем тогда его тут продают? Купаться в купальнике как бы можно, но и нельзя», — возмутилась читательница портала.