Раскрыты траты иностранцев в Санкт-Петербурге

В среднем каждый турист, прибывший из дальнего зарубежья, тратит в Санкт-Петербурге свыше 97 тысяч рублей. Траты иностранцев в северной столице раскрыл портал TourDom.

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При этом российский путешественник оставляет в Петербурге в среднем около 36 тысяч рублей. Отмечается, что значительно выросли траты россиян на посещение мероприятий, культурных объектов, ресторанов и кафе.

В общей сложности за первую половину 2022 года Санкт-Петербург посетили 3,7 миллиона туристов. В комитете по развитию туризма города подчеркнули, что доля иностранных гостей невелика. Однако в абсолютных цифрах рост существенный — 130 тысяч человек против 80 тысяч в первой половине 2021 года.

Более 50 процентов из этого числа — туристы, прибывшие из дальнего зарубежья. Таким образом, Санкт-Петербург начали чаще посещать путешественники из ОАЭ, Марокко, Ливана, Катара и других арабских стран.

Главная цель поездок в город на Неве — встреча с друзьями и родственниками. При этом каждый третий путешественник отправляется в Санкт-Петербург, чтобы изучить культурное наследие, а каждый десятый приезжает в командировку.