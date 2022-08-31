Чем вас удивит Пятигорск, и зачем сюда ехать осенью

Пятигорск – идеальное место для неспешного отдыха в сентябре. В начале осени здесь все еще тепло, но уже не жарко – средняя температура днем составляет 23 градуса. А еще здесь радуют туристов горный воздух, отличная кухня и приветливые жители.

Фото: AdobeStock AdobeStock

Подробнее о том, чем вас впечатлит этот город – в материале "Рамблера".

Гора Машук

AdobeStock

Живописная гора возвышается на 993 метра. Если вы фанат активного отдыха, отправляйтесь на гору пешком по туристическому маршруту. Если трекинг не для вас, до горы можно доехать на автомобиле или подняться по канатной дороге. С вершины открывается незабываемый вид на Кавминводы, а еще здесь есть ресторан кавказской кухни.

Беседка "Эолова арфа"

Olga Shuklina/commons.wikimedia.org

По пути к Михайловскому отрогу горы Машук вы наткнетесь на удивительную ротонду – это беседка "Эолова арфа". Беседка появилась в 1831 году, и была излюбленным местом Михаила Лермонтова. Писатель даже упомянул ее в повести "Княжна Мери".

Раньше здесь стояли арфы, которые звучали благодаря дуновению ветра. Сейчас же ротонда оснащена акустической системой, которая издает звуки этого чарующего инструмента.

Верхний рынок

Этот рынок считается старейшим в Пятигорске – он появился в 1956 году. Здесь можно купить все, что угодно, будь то верхняя одежда или продукты питания. К слову, последние вам с радостью приготовят на месте при необходимости. Также на рынке есть фудкорт, где можно продегустировать блюда разных народов мира.

Соленое озеро Тамбукан

AdobeStock