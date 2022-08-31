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1 час назад

Чем озеро Байкал завоевало всеобщую любовь

Lenta.ru

Бурятия уже давно закрепила твердые позиции в списках «маст визит» российских путешественников. Здесь и святыни буддистов, и шаманские обряды, и неповторимые блюда местной кухни, а главное — одно из чудес света, озеро Байкал. Почему таинственный водоем привлекает любителей дикой природы со всего света и как провести досуг в Бурятии — в материале «Ленты.ру».

Чем озеро Байкал завоевало всеобщую любовь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Настоящее чудо

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Перелет в Бурятию — это портал во времени: чтобы долететь из Москвы в столицу региона Улан-Удэ, понадобится 5 часов 45 минут. К этому прибавляется пятичасовая разница во времени — и становится понятно, почему туристам стоит отвести время на отдых после приземления в аэропорту «Байкал».

Сама воздушная гавань расположена всего в 15 километрах к западу от Улан-Удэ, поэтому дорога до города на фоне перелета почти незаметна. Именно из столицы Бурятии большинство туристов начинает знакомство с республикой.

Иволгинский дацан — пожалуй, главная достопримечательность в окрестностях Улан-Удэ, которую стоит увидеть. Центр российского буддизма находится в 38 километрах от города, добраться туда можно всего за 40 минут. Главная святыня дацана — нетленное тело Пандито Хамбы-ламы (это титул главы буддистов России) Даши-Доржо Итигэлова.

Известный религиозный деятель начала XX века, Итигэлов внес огромный вклад в развитие российского буддизма. В далеком 1927 году Итигэлов собрал своих учеников и завещал им проверять его могилу раз в 25 лет. Буддисты верят, что затем он сел в позу лотоса и стал медитировать до тех пор, пока не перестал подавать признаки жизни.

Lenta.ru

После этого Итигэлова похоронили в специальном кедровом кубе, который извлекли из земли в 2002 году. По словам монахов, тело осталось нетленным, а на голове Пандито Хамбы-ламы даже сохранились черные волосы. Его поместили в специально построенный дуган — храм-дворец, который сегодня привлекает паломников со всего мира.

Буддисты всего мира знают, что бурятский лама сохранился в феноменальном состоянии. При этом само слово «феномен» часто ассоциируется со словом «чудо». Поэтому люди часто обращаются к Хамбо-ламе с какими-то просьбами. И многие потом говорят, что эти просьбы он выполнил,

— Алла Намсараева, пресс-секретарь Иволгинского дацана.

По следам Чингисхана

На полпути из Улан-Удэ к Иволгинскому дацану находится еще одно удивительное место — так называемое плато Чингисхана. На его южном склоне есть выступающая вперед скала, которую местные жители называют «языком тролля», по аналогии с популярной скалой в Норвегии. У тех, кто стоит на «языке», возникает ощущение полета над всей Иволгинской долиной — оттуда открывается прекрасный обзор.

Возможно, именно так родилась легенда о Чингисхане, который с этой вершины осматривал свое огромное войско

Так ли это — доподлинно неизвестно, но плато — место с историей: еще в 1928 году там был обнаружен могильник бронзового века, который археологи изучали до 1956 года. Сегодня плато Чингисхана благодаря своей живописности стало излюбленным местом для фотосессий.

Между тем в 99 километрах к югу от Улан-Удэ (1,5 часа пути на автомобиле) расположена еще одна локация, связанная с легендарным завоевателем, — Меркитская крепость. Крепостью в этой местности принято называть скальное образование на северо-западном краю Тугнуйской долины. Скалы-холмы там образуют подкову — естественное укрепление. По преданиям, много веков назад там обитали меркиты, которые стали личными врагами Чингисхана.

В Меркитской крепости Чингисхан провел свое первое крупное сражение: ему пришлось силой возвращать любимую жену, похищенную меркитами. В то время похищения людей, грабежи и угон скота были обычным делом. Но Чингисхан не только вернул свою женщину, разгромив меркитов, но и положил конец беззаконию в этих краях,

— Алдар Доржиев, министр туризма Бурятии.

Сегодня в районе Меркитской крепости действует экотропа и созданы условия для кемпинга. Но лучше всего посещать это место в конце весны, когда там цветет реликтовая абрикосовая роща.

Гастротуризм по-бурятски

Бурятия — удивительно гостеприимный край, где каждый турист найдет что-то для себя. Любители гастротуризма — не исключение. Один из главных местных деликатесов — байкальский омуль, удивительно нежный и вкусный. Омуля можно попробовать в местных ресторанах и увезти с собой в качестве сувенира.

Одна упаковка омуля холодного копчения весом около 300 граммов в аэропорту «Байкал» обойдется примерно в 500 рублей.

Привезти эту рыбу в качестве сувенира можно легко, чего не скажешь о позах (или буузах) — бурятских родственниках грузинских хинкали и тюркских мант.

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Позы по форме напоминают чашечки с отверстием сверху. Едят их традиционно руками: надкусывают сбоку и выпивают горячий бульон, а потом съедают остальное.

Вообще, мясо и молоко — это главные доминанты в бурятской кухне с ее кочевыми корнями

Скажем, кочевники наверняка оценили бы по достоинству шулэн — популярный среди туристов питательный суп из баранины, который отличают крепкий и жирный бульон, большие куски мяса и домашняя яичная лапша.

В Бурятии стоит попробовать и саламат — блюдо из жирной сметаны с мукой, которое едят с хлебом. Оно напоминает нечто среднее между супом и горячим. Еще одно молочное блюдо — айрхан, закуска из сухого творога, которая может быть соленой, пресной или сладкой.

Интересна для туристов и замба — жареная мука грубого помола, которую издавна любили охотники и буддистские ламы. Она вкусная, практичная и сытная. А еще — легкая. Если охотники уходили далеко, они брали с собой небольшой мешочек замбы: из нее можно готовить и напиток, и кашу, и суп,

— Алдар Доржиев, министр туризма Бурятии.

Если говорить о напитках, то в Бурятии не очень любят кофе — не стоит удивляться, если его не окажется в ближайшем кафе. Но местные травяные чаи ничуть не уступают ему по насыщенности.

На зов Байкала

Большинство туристов, приезжающих в Бурятию через Улан-Удэ, устремляются на Байкал — озеро, которое хранит одну пятую часть всех запасов чистой пресной питьевой воды в мире. Байкалу среди мировых озер нет равных ни по глубине (1637 метров), ни по возрасту (25-30 миллионов лет), ни по водным запасам (23,6 тысячи кубометров).

Байкал по сути своей — море. Все суда, которые ходят по нему, относятся к классу «М» — это морские суда, рассчитанные на волну в три-четыре метра. Такие волны на Байкале иногда встречаются,

Максим Шарипов, гендиректор особой экономической зоны (ОЭЗ) «Байкальская гавань».

Большинство туристических маршрутов на бурятской части побережья Байкала пролегает через территорию Заповедного Подлеморья, которое объединяет Баргузинский биосферный заповедник, Забайкальский нацпарк и заказник Фролихинский. Дорога до заповедных территорий из Улан-Удэ занимает примерно 2,5 часа — туда можно добраться на рейсовых автобусах, арендованных автомобилях или автостопом.

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От въезда в Заповедное Подлеморье начинается неровная грунтовка, езда по которой напоминает «американские горки». 30-40 минут — и транспорт прибывает в Монахово, откуда катера стартуют в самые разные точки Байкала. Одна из самых популярных экскурсий — на Ушканьи острова, где можно увидеть лежбища знаменитых байкальских нерп. К слову, сувениры с изображениями этих милых млекопитающих в Бурятии можно найти практически везде.

Нерпы — эндемики Байкала: они встречаются только здесь. Причем едят они уникальную байкальскую рыбу — большую и малую головянку. Эта прозрачная рыба почти на 60 процентов состоит из жира и очень калорийна. Потому и наши нерпы такие упитанные,

— Елена Вокина, начальник отдела туризма и рекреации Заповедного Подлеморья.

Путь из Монахово до Ушканьих остров — это 80 километров (три часа) по Байкалу в одну сторону. Это недешевое развлечение: аренда быстроходного катера на 5-12 человек обойдется в 25-28 тысяч рублей. Кроме того, за экскурсию по лежбищам нерп придется отдать еще по 2,5 тысячи рублей с человека.

Но даже если вы готовы к таким расходам, стоит учитывать, что нерпы — капризные животные. Если Байкал неспокоен, а солнца нет, вы их просто не увидите: они не полезут на камни. Вот и корреспонденту «Ленты.ру» не довелось на них посмотреть. Вместо Ушканьих островов с нерпами он отправился к куда менее дружелюбным существам.

Змеиное царство

Бухта Змеевая находится куда ближе к Монахово, чем Ушканьи острова — 30 километров пути туда по Байкалу наш катер проходит примерно за час. Арендовать такое судно до бухты на 5-12 человек туристы могут примерно за 10 тысяч рублей. Катер, на котором мы скользим по Байкалу, уникален: им управляет единственная на озере женщина-судоводитель Светлана Иванова.

Вообще я учитель по образованию, но однажды решила все изменить. Выучилась на судового повара, четыре года работала. Потом выучилась на моториста и еще три года ходила по Байкалу. Ну, а после получила образование судоводителя, теперь могу сама управлять катерами. Я очень этому рада — на Байкале есть своя магия, люблю это место,

Светлана Иванова, судоводитель.

Прежде чем тронуться в путь, наш капитан выливает в воды Байкала немного настойки — приносит дар огромному озеру. Это ритуал на удачу, чтобы пройти весь путь без проблем.

Одно из развлечений в пути — кормление чаек: когда протягиваешь руку с кусочком хлеба на раскрытой ладони, вокруг катера, кажется, собираются все птицы Байкала. Они не стесняются подлетать и брать еду буквально с руки. Правда, чайки делают это столь агрессивно, что легко могут оцарапать руку.

Когда наш катер прибывает в бухту Змеевая, в глаза сразу бросаются деревянные мостки, проложенные по всему берегу.

На побережье бухты Змеевая водятся два вида змей: это обыкновенные ужи и ядовитые щитомордники, родственники гадюк. Поэтому тут важно ходить только по деревянным настилам и не забираться в высокую траву,

— Елена Вокина, начальник отдела туризма и рекреации Заповедного Подлеморья.

Главное развлечение в бухте — это смотровые площадки, откуда открывается прекрасный вид на Байкал, и сероводородные ванны в деревянных срубах. В одном вода похолоднее (35-37 градусов), в другом — на десять градусов теплее. Искупаться в них можно совершенно бесплатно, при этом после жарких ванн возникает соблазн окунуться в прозрачную воду Байкала.

Правда, сотрудники Заповедного Подлеморья делать этого не советуют: дело в том, что даже летом Байкал никогда не прогревается больше чем до 20 градусов. Купание в нем — это испытание для сильных духом. Но такое погружение после горячих сероводородных ванн на берегу практически гарантирует простуду, так что выбирать здесь приходится что-то одно.

Большие планы

Сегодня на Байкале можно найти развлечения на самый разный вкус и бюджет, но есть одна проблема: найти жилье на озере очень сложно. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, все средства размещения туристов в регионе могут одновременно принять 26 тысяч человек.

И это при том, что до конца года Бурятия намерена принять полмиллиона только «официальных» туристов, не считая «диких». Поэтому большинство гостей Байкала сегодня селится на берегах озера либо в палатках, либо в частном секторе.

Природоохранное законодательство строго запрещает возводить здесь любые капитальные объекты

Больше того: местным жителям очень сложно узаконить даже то жилье рядом с Байкалом, в котором они живут десятки лет. Не могут они расширять и кладбища, которые с годами переполнились. На этом фоне еще в начале нулевых строительство на берегах Байкала полноценных гостиниц казалось чем-то из области фантастики.

Однако в 2007 году правительство России создало в Прибайкальском районе Бурятии турзону «Байкальская гавань». Она расположена в 110 километрах от Улан-Удэ и занимает более 3,5 гектара на левом побережье Байкала. Власти официально разрешили строительство и сегодня там возводится сразу два гостиничных комплекса — «Байкал Эрмитаж» и «Green Flow Байкал».

Площадь комплекса «Байкал Эрмитаж» составит 300 тысяч квадратных метров. Там появится центр для экспозиций Эрмитажа, яхт-клуб, ресторан с панорамным видом на озеро Байкал, а также площадь «Евразия» с тематическими дворами европейских стран и соответствующей кухней.

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Площадь комплекса «Green Flow Байкал» будет скромнее — 22,8 тысячи «квадратов»: его главной частью станет оздоровительный комплекс площадью 4,5 тысячи квадратных метров

В отеле можно будет посетить хилинг-центр, термальную и спа-зоны, открытые и закрытые бассейны, банный комплекс. А вокруг комплекса разместится парковая зона площадью семь гектаров, которая будет включать в себя этнопарк, теплицу, детский центр и площадку для йоги.

По словам гендиректора «Green Flow Байкал» Александра Тертычного, упор в комплексе будет сделан на восточную медицину. Для туристов эта медицина — одна из причин поехать в Бурятию, поэтому развивать это направление планируют не только на Байкале.

— Сегодня мы предлагаем нашим медикам активнее работать с туристами. Скажем, к нам прилетели гости из Москвы — они пять часов сидели в самолете. Им явно не помешал бы массаж. И мы хотим запустить программы постполетной реабилитации туристов на основе восточной медицины, чтобы сделать их знакомство с Бурятией максимально комфортным,

— Алдар Доржиев, министр туризма Бурятии.

Строительство современных гостиниц на берегу Байкала, продвижение восточной медицины и многие другие проекты служат одной цели: сделать Бурятию максимально популярной среди туристов. По словам главы региона Алексея Цыденова, местные власти надеются ежегодно принимать до одного миллиона туристов.

Конечно, это не Сочи, который в 2021 году посетили семь миллионов человек, но тоже весьма серьезная цифра. Удастся ли Бурятии достичь поставленной цели, станет известно совсем скоро: до полного запуска крупного гостиничного кластера на берегу Байкала осталось всего несколько лет.

Отдых в России,Максим Шарипов,Светлана Иванова,Алексей Цыденов,Эрмитаж,Правительство РФ,
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