Чем озеро Байкал завоевало всеобщую любовь

Бурятия уже давно закрепила твердые позиции в списках «маст визит» российских путешественников. Здесь и святыни буддистов, и шаманские обряды, и неповторимые блюда местной кухни, а главное — одно из чудес света, озеро Байкал. Почему таинственный водоем привлекает любителей дикой природы со всего света и как провести досуг в Бурятии — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Настоящее чудо

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Перелет в Бурятию — это портал во времени: чтобы долететь из Москвы в столицу региона Улан-Удэ, понадобится 5 часов 45 минут. К этому прибавляется пятичасовая разница во времени — и становится понятно, почему туристам стоит отвести время на отдых после приземления в аэропорту «Байкал».

Сама воздушная гавань расположена всего в 15 километрах к западу от Улан-Удэ, поэтому дорога до города на фоне перелета почти незаметна. Именно из столицы Бурятии большинство туристов начинает знакомство с республикой.

Иволгинский дацан — пожалуй, главная достопримечательность в окрестностях Улан-Удэ, которую стоит увидеть. Центр российского буддизма находится в 38 километрах от города, добраться туда можно всего за 40 минут. Главная святыня дацана — нетленное тело Пандито Хамбы-ламы (это титул главы буддистов России) Даши-Доржо Итигэлова.

Известный религиозный деятель начала XX века, Итигэлов внес огромный вклад в развитие российского буддизма. В далеком 1927 году Итигэлов собрал своих учеников и завещал им проверять его могилу раз в 25 лет. Буддисты верят, что затем он сел в позу лотоса и стал медитировать до тех пор, пока не перестал подавать признаки жизни.

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После этого Итигэлова похоронили в специальном кедровом кубе, который извлекли из земли в 2002 году. По словам монахов, тело осталось нетленным, а на голове Пандито Хамбы-ламы даже сохранились черные волосы. Его поместили в специально построенный дуган — храм-дворец, который сегодня привлекает паломников со всего мира.

Буддисты всего мира знают, что бурятский лама сохранился в феноменальном состоянии. При этом само слово «феномен» часто ассоциируется со словом «чудо». Поэтому люди часто обращаются к Хамбо-ламе с какими-то просьбами. И многие потом говорят, что эти просьбы он выполнил,

— Алла Намсараева, пресс-секретарь Иволгинского дацана.

По следам Чингисхана

На полпути из Улан-Удэ к Иволгинскому дацану находится еще одно удивительное место — так называемое плато Чингисхана. На его южном склоне есть выступающая вперед скала, которую местные жители называют «языком тролля», по аналогии с популярной скалой в Норвегии. У тех, кто стоит на «языке», возникает ощущение полета над всей Иволгинской долиной — оттуда открывается прекрасный обзор.

Возможно, именно так родилась легенда о Чингисхане, который с этой вершины осматривал свое огромное войско

Так ли это — доподлинно неизвестно, но плато — место с историей: еще в 1928 году там был обнаружен могильник бронзового века, который археологи изучали до 1956 года. Сегодня плато Чингисхана благодаря своей живописности стало излюбленным местом для фотосессий.

Между тем в 99 километрах к югу от Улан-Удэ (1,5 часа пути на автомобиле) расположена еще одна локация, связанная с легендарным завоевателем, — Меркитская крепость. Крепостью в этой местности принято называть скальное образование на северо-западном краю Тугнуйской долины. Скалы-холмы там образуют подкову — естественное укрепление. По преданиям, много веков назад там обитали меркиты, которые стали личными врагами Чингисхана.

В Меркитской крепости Чингисхан провел свое первое крупное сражение: ему пришлось силой возвращать любимую жену, похищенную меркитами. В то время похищения людей, грабежи и угон скота были обычным делом. Но Чингисхан не только вернул свою женщину, разгромив меркитов, но и положил конец беззаконию в этих краях,

— Алдар Доржиев, министр туризма Бурятии.

Сегодня в районе Меркитской крепости действует экотропа и созданы условия для кемпинга. Но лучше всего посещать это место в конце весны, когда там цветет реликтовая абрикосовая роща.

Гастротуризм по-бурятски

Бурятия — удивительно гостеприимный край, где каждый турист найдет что-то для себя. Любители гастротуризма — не исключение. Один из главных местных деликатесов — байкальский омуль, удивительно нежный и вкусный. Омуля можно попробовать в местных ресторанах и увезти с собой в качестве сувенира.

Одна упаковка омуля холодного копчения весом около 300 граммов в аэропорту «Байкал» обойдется примерно в 500 рублей.

Привезти эту рыбу в качестве сувенира можно легко, чего не скажешь о позах (или буузах) — бурятских родственниках грузинских хинкали и тюркских мант.

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Позы по форме напоминают чашечки с отверстием сверху. Едят их традиционно руками: надкусывают сбоку и выпивают горячий бульон, а потом съедают остальное.

Вообще, мясо и молоко — это главные доминанты в бурятской кухне с ее кочевыми корнями

Скажем, кочевники наверняка оценили бы по достоинству шулэн — популярный среди туристов питательный суп из баранины, который отличают крепкий и жирный бульон, большие куски мяса и домашняя яичная лапша.

В Бурятии стоит попробовать и саламат — блюдо из жирной сметаны с мукой, которое едят с хлебом. Оно напоминает нечто среднее между супом и горячим. Еще одно молочное блюдо — айрхан, закуска из сухого творога, которая может быть соленой, пресной или сладкой.

Интересна для туристов и замба — жареная мука грубого помола, которую издавна любили охотники и буддистские ламы. Она вкусная, практичная и сытная. А еще — легкая. Если охотники уходили далеко, они брали с собой небольшой мешочек замбы: из нее можно готовить и напиток, и кашу, и суп,

— Алдар Доржиев, министр туризма Бурятии.

Если говорить о напитках, то в Бурятии не очень любят кофе — не стоит удивляться, если его не окажется в ближайшем кафе. Но местные травяные чаи ничуть не уступают ему по насыщенности.

На зов Байкала

Большинство туристов, приезжающих в Бурятию через Улан-Удэ, устремляются на Байкал — озеро, которое хранит одну пятую часть всех запасов чистой пресной питьевой воды в мире. Байкалу среди мировых озер нет равных ни по глубине (1637 метров), ни по возрасту (25-30 миллионов лет), ни по водным запасам (23,6 тысячи кубометров).

Байкал по сути своей — море. Все суда, которые ходят по нему, относятся к классу «М» — это морские суда, рассчитанные на волну в три-четыре метра. Такие волны на Байкале иногда встречаются,

— Максим Шарипов, гендиректор особой экономической зоны (ОЭЗ) «Байкальская гавань».

Большинство туристических маршрутов на бурятской части побережья Байкала пролегает через территорию Заповедного Подлеморья, которое объединяет Баргузинский биосферный заповедник, Забайкальский нацпарк и заказник Фролихинский. Дорога до заповедных территорий из Улан-Удэ занимает примерно 2,5 часа — туда можно добраться на рейсовых автобусах, арендованных автомобилях или автостопом.

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От въезда в Заповедное Подлеморье начинается неровная грунтовка, езда по которой напоминает «американские горки». 30-40 минут — и транспорт прибывает в Монахово, откуда катера стартуют в самые разные точки Байкала. Одна из самых популярных экскурсий — на Ушканьи острова, где можно увидеть лежбища знаменитых байкальских нерп. К слову, сувениры с изображениями этих милых млекопитающих в Бурятии можно найти практически везде.

Нерпы — эндемики Байкала: они встречаются только здесь. Причем едят они уникальную байкальскую рыбу — большую и малую головянку. Эта прозрачная рыба почти на 60 процентов состоит из жира и очень калорийна. Потому и наши нерпы такие упитанные,

— Елена Вокина, начальник отдела туризма и рекреации Заповедного Подлеморья.

Путь из Монахово до Ушканьих остров — это 80 километров (три часа) по Байкалу в одну сторону. Это недешевое развлечение: аренда быстроходного катера на 5-12 человек обойдется в 25-28 тысяч рублей. Кроме того, за экскурсию по лежбищам нерп придется отдать еще по 2,5 тысячи рублей с человека.

Но даже если вы готовы к таким расходам, стоит учитывать, что нерпы — капризные животные. Если Байкал неспокоен, а солнца нет, вы их просто не увидите: они не полезут на камни. Вот и корреспонденту «Ленты.ру» не довелось на них посмотреть. Вместо Ушканьих островов с нерпами он отправился к куда менее дружелюбным существам.

Змеиное царство

Бухта Змеевая находится куда ближе к Монахово, чем Ушканьи острова — 30 километров пути туда по Байкалу наш катер проходит примерно за час. Арендовать такое судно до бухты на 5-12 человек туристы могут примерно за 10 тысяч рублей. Катер, на котором мы скользим по Байкалу, уникален: им управляет единственная на озере женщина-судоводитель Светлана Иванова.

Вообще я учитель по образованию, но однажды решила все изменить. Выучилась на судового повара, четыре года работала. Потом выучилась на моториста и еще три года ходила по Байкалу. Ну, а после получила образование судоводителя, теперь могу сама управлять катерами. Я очень этому рада — на Байкале есть своя магия, люблю это место,

Прежде чем тронуться в путь, наш капитан выливает в воды Байкала немного настойки — приносит дар огромному озеру. Это ритуал на удачу, чтобы пройти весь путь без проблем.

Одно из развлечений в пути — кормление чаек: когда протягиваешь руку с кусочком хлеба на раскрытой ладони, вокруг катера, кажется, собираются все птицы Байкала. Они не стесняются подлетать и брать еду буквально с руки. Правда, чайки делают это столь агрессивно, что легко могут оцарапать руку.

Когда наш катер прибывает в бухту Змеевая, в глаза сразу бросаются деревянные мостки, проложенные по всему берегу.

На побережье бухты Змеевая водятся два вида змей: это обыкновенные ужи и ядовитые щитомордники, родственники гадюк. Поэтому тут важно ходить только по деревянным настилам и не забираться в высокую траву,

— Елена Вокина, начальник отдела туризма и рекреации Заповедного Подлеморья.

Главное развлечение в бухте — это смотровые площадки, откуда открывается прекрасный вид на Байкал, и сероводородные ванны в деревянных срубах. В одном вода похолоднее (35-37 градусов), в другом — на десять градусов теплее. Искупаться в них можно совершенно бесплатно, при этом после жарких ванн возникает соблазн окунуться в прозрачную воду Байкала.

Правда, сотрудники Заповедного Подлеморья делать этого не советуют: дело в том, что даже летом Байкал никогда не прогревается больше чем до 20 градусов. Купание в нем — это испытание для сильных духом. Но такое погружение после горячих сероводородных ванн на берегу практически гарантирует простуду, так что выбирать здесь приходится что-то одно.

Большие планы

Сегодня на Байкале можно найти развлечения на самый разный вкус и бюджет, но есть одна проблема: найти жилье на озере очень сложно. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, все средства размещения туристов в регионе могут одновременно принять 26 тысяч человек.

И это при том, что до конца года Бурятия намерена принять полмиллиона только «официальных» туристов, не считая «диких». Поэтому большинство гостей Байкала сегодня селится на берегах озера либо в палатках, либо в частном секторе.

Природоохранное законодательство строго запрещает возводить здесь любые капитальные объекты

Больше того: местным жителям очень сложно узаконить даже то жилье рядом с Байкалом, в котором они живут десятки лет. Не могут они расширять и кладбища, которые с годами переполнились. На этом фоне еще в начале нулевых строительство на берегах Байкала полноценных гостиниц казалось чем-то из области фантастики.

Однако в 2007 году правительство России создало в Прибайкальском районе Бурятии турзону «Байкальская гавань». Она расположена в 110 километрах от Улан-Удэ и занимает более 3,5 гектара на левом побережье Байкала. Власти официально разрешили строительство и сегодня там возводится сразу два гостиничных комплекса — «Байкал Эрмитаж» и «Green Flow Байкал».

Площадь комплекса «Байкал Эрмитаж» составит 300 тысяч квадратных метров. Там появится центр для экспозиций Эрмитажа, яхт-клуб, ресторан с панорамным видом на озеро Байкал, а также площадь «Евразия» с тематическими дворами европейских стран и соответствующей кухней.

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Площадь комплекса «Green Flow Байкал» будет скромнее — 22,8 тысячи «квадратов»: его главной частью станет оздоровительный комплекс площадью 4,5 тысячи квадратных метров

В отеле можно будет посетить хилинг-центр, термальную и спа-зоны, открытые и закрытые бассейны, банный комплекс. А вокруг комплекса разместится парковая зона площадью семь гектаров, которая будет включать в себя этнопарк, теплицу, детский центр и площадку для йоги.

По словам гендиректора «Green Flow Байкал» Александра Тертычного, упор в комплексе будет сделан на восточную медицину. Для туристов эта медицина — одна из причин поехать в Бурятию, поэтому развивать это направление планируют не только на Байкале.

— Сегодня мы предлагаем нашим медикам активнее работать с туристами. Скажем, к нам прилетели гости из Москвы — они пять часов сидели в самолете. Им явно не помешал бы массаж. И мы хотим запустить программы постполетной реабилитации туристов на основе восточной медицины, чтобы сделать их знакомство с Бурятией максимально комфортным,

— Алдар Доржиев, министр туризма Бурятии.

Строительство современных гостиниц на берегу Байкала, продвижение восточной медицины и многие другие проекты служат одной цели: сделать Бурятию максимально популярной среди туристов. По словам главы региона Алексея Цыденова, местные власти надеются ежегодно принимать до одного миллиона туристов.