В Сочи назвали причины продления бархатного сезона

Бархатный сезон в Сочи завершится не раньше первой декады октября. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша Турдома» со ссылкой на слова главы администрации курортного города Алексея Копайгородского .

Российский чиновник заявил, что причина продления бархатного сезона связана с тем, что температура воды в Черном море у побережья Сочи достигла рекордных значений. Это позволяет продлить пляжный отдых там как минимум до 10 октября.