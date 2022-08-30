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26 минут назад

В Сочи назвали причины продления бархатного сезона

Lenta.ru

Бархатный сезон в Сочи завершится не раньше первой декады октября. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша Турдома» со ссылкой на слова главы администрации курортного города Алексея Копайгородского.

В Сочи назвали причины продления бархатного сезона
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российский чиновник заявил, что причина продления бархатного сезона связана с тем, что температура воды в Черном море у побережья Сочи достигла рекордных значений. Это позволяет продлить пляжный отдых там как минимум до 10 октября.

«Совпадающую с календарной осенью пору бархатного сезона многие по праву считают лучшим временем для отдыха в Сочи, — сообщил Копайгородский. — В этом году в Сочи метеорологи обещают длительный бархатный сезон».

Отдых в России,Алексей Копайгородский,
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