РЖД запускают дополнительные рейсы для вывоза туристов с курортов

РЖД назначили еще 8 дополнительных поездов на популярные направления с Юга России для вывоза отдыхающих с черноморских курортов, сообщил генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов журналистам во вторник в ходе визита в Таганрог (Ростовская область), передает «Интерфакс».
«Буквально сегодня-завтра 8 дополнительных поездов из Анапы, Новороссийска, Адлера будут вывозить пассажиров, это специально назначенные поезда. Сегодня активно идет вывоз детей с мест отдыха»,
– сказал В. Пястолов.
Он добавил, что перевозки (с Юга России. – Прим. ИФ) заканчиваются в целом хорошо.
«До конца текущего года при условии сохранения действующих ограничений в аэропортах Юга пассажирам предложено более 11 млн мест»,
– отметил В. Пястолов.
Как сообщалось, РЖД запускают дополнительные поезда на популярные направления с Юга России в конце августа и сентябре. Всего назначили более 730 рейсов дополнительных поездов для вывоза отдыхающих с Юга, из них порядка 490 рейсов в августе и более 240 в сентябре. При необходимости в поезда будут включены дополнительные вагоны.
Ожидается, что всего за период августа-сентября из курортных городов на поездах РЖД отправится более 2,4 млн человек (+25% к прошлому году). Куплено уже более 2 млн билетов.
Чаще всего отдыхающие едут из Анапы, Адлера, Новороссийска и Кисловодска в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Саратов и другие города.