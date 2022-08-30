В Забайкалье строят мост на уникальном туристическом маршруте

В Кодарском национальном парке постоят мост на туристическом маршруте. Об этом корреспонденту ZAB.RU сообщили в отделе экологического просвещения и туризма Нацпарка.

Фото: Zab.ru Zab.ru

Работы по строительству подвесной мост через реку Средний Сакукан на самом популярном пешеходном маршруте к урочищу «Чарские пески» сейчас находится в стадии начала проектно- изыскательских работ, рассказали сотрудники Парка.

Ранее подобный мост уже был построен на маршруте к известному природному и историческому объекту «Мраморное ущелье», где в 40-ые годы прошлого века располагался лагерь заключенных, добывавших уран для первой советской атомной бомбы.

«Сотрудники национального парка, не нарушая первозданность природы, постоянно занимаются благоустройством экологических маршрутов и троп. На местах стоянок оборудованы места отдыха для туристов в виде зимовий, навесов, костровищ и туалетов»,