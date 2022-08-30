Где россияне предпочитают отдыхать летом

Аналитики сервиса бронирований Bronevik.com выяснили, какие регионы России стали самыми популярными для отдыха летом.
«Столица держит планку на протяжении всего летнего сезона»,
– заявляют эксперты.
Все дело в том, что Москва подходит как для путешествий с детьми с большим количеством развлекательных мероприятий, так и для туризма пожилых людей с концертами и театрами.
Санкт-Петербург забрал себе 20 % российских туристов, что очень близко к бронированиям отдыха в Москве.
Морской отдых могут предложить курорты Краснодарского края: Сочи, Анапа, Геленджик. Туда поехали 19 % отдыхающих.
Для активных россиян был популярен отдых в Приморском крае – там побывали 9 % россиян. Последней по популярности оказалась Новосибирская область, передает РИА «Новости».
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что программой туристического кешбэка за первые дни ее действия воспользовались порядка 100 тысяч человек. Согласно данным, больше всего желающих отдохнуть на Юге.