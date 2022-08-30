Где россияне предпочитают отдыхать летом

Аналитики сервиса бронирований Bronevik.com выяснили, какие регионы России стали самыми популярными для отдыха летом.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Столица держит планку на протяжении всего летнего сезона»,

– заявляют эксперты.

Все дело в том, что Москва подходит как для путешествий с детьми с большим количеством развлекательных мероприятий, так и для туризма пожилых людей с концертами и театрами.

Санкт-Петербург забрал себе 20 % российских туристов, что очень близко к бронированиям отдыха в Москве.

Морской отдых могут предложить курорты Краснодарского края: Сочи, Анапа, Геленджик. Туда поехали 19 % отдыхающих.

Для активных россиян был популярен отдых в Приморском крае – там побывали 9 % россиян. Последней по популярности оказалась Новосибирская область, передает РИА «Новости».