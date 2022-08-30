Татарстан вошел в рейтинг самых популярных регионов для отдыха в августе

Татарстан вошел в рейтинг самых популярных регионов России для отдыха в августе. Республика заняла шестое место, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование Bronevik.com.

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Лидирующие места заняли города: на первое место попала Москва, далее идет Санкт-Петербург. На третьем месте находится Краснодарский край, на четвертой строчке — Приморский край и замыкает пятерку Новосибирская область.

После Татарстана в этом топе расположились: Калининградская, Нижегородская, Московская и Иркутская области. Отмечается, что средняя стоимость проживания в отелях этих регионов в августе составила 4 800 рублей за ночь.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Казань попала в список городов, в которых туристы чаще всего бронируют отели на осень.

Кроме столицы Татарстана в данный перечень также вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Калининград, Анапа, Нижний Новгород, Краснодар, Махачкала и Владивосток.