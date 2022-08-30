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25 минут назад

Татарстан вошел в рейтинг самых популярных регионов России для отдыха в августе

Реальное время

Татарстан вошел в рейтинг самых популярных регионов России для отдыха в августе. Республика заняла шестое место, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование Bronevik.com.

Татарстан вошел в рейтинг самых популярных регионов для отдыха в августе
Фото: Реальное времяРеальное время

Лидирующие места заняли города: на первое место попала Москва, далее идет Санкт-Петербург. На третьем месте находится Краснодарский край, на четвертой строчке — Приморский край и замыкает пятерку Новосибирская область.

После Татарстана в этом топе расположились: Калининградская, Нижегородская, Московская и Иркутская области. Отмечается, что средняя стоимость проживания в отелях этих регионов в августе составила 4 800 рублей за ночь.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Казань попала в список городов, в которых туристы чаще всего бронируют отели на осень.

Кроме столицы Татарстана в данный перечень также вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Калининград, Анапа, Нижний Новгород, Краснодар, Махачкала и Владивосток.

Отмечается, что средняя цена за отдых в гостинице в России составляет 3 115 рублей в сутки, а средняя продолжительность брони — две-три ночи. При этом около 36% всех заказов на осень приходится на гостиницы уровня три звезды, 11% — на четырехзвездочные, 10% — двухзвездочные. Вместе с этим пять звезд выбирают лишь около одного процента путешественников. Столько же — гостиницы с категорией "одна звезда". Кроме того, почти 40% спроса приходится на объекты размещения без звезд.

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