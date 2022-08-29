Где на Байкале находится «вход в мир мертвых»

Озеро Байкал – самое большое пресное озеро в мире. Образовалось оно около 30-23 миллионов лет назад примерно на границе периодов палеогена и неогена, а полностью заполнилось водой миллион лет назад.

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Озеро старое, но процессы продолжаются?

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Учёные считают, что рифтовый разлом, в котором находится озеро, появился в результате давления огромной Индостанской платформы на Евразийскую платформу. В результате движения Индостана на север появились самые высокие в мире горы – Гималаи, который и сейчас продолжают расти на несколько сантиметров каждый год, и появилось несколько разломов, одно из которых заполнилось водой (считается, что по большей части это была вода растаявшего ледника) – так и образовался Байкал.

Геологические процессы на Байкале продолжаются и сейчас: на берегах озера и в его дне каждый год происходят десятки землетрясений, иногда достигающие 9-10 баллов, берега озера расходятся со скоростью 2-3 см в год, на дне Байкала действуют грязевые вулканы, бьют минеральные источники, источники с горячей водой, а на берегах и в Саянах продолжается вулканическая активность.

Озеро Байкал – не единственное детище образовавшего его рифтового разлома, в этом же разломе (точнее, в его продолжении) на территории Монголии находится озеро–брат Байкала – Хубсугул.

Озеро умирать не торопится

Возраст Байкала, который определили советские геологи, тоже делает его уникальным, так как по большей части озёра, образованные таянием ледников, так долго не живут. Обычно они достаточно мелкие, быстро заболачиваются и в течение нескольких тысяч лет исчезают, оставляя на месте своего возникновения болота или залежи торфа.

Однако с Байкалом такого почему-то не происходит

Причиной этому долгое время считали внушительные размеры озера (в длину оно достигает 630 км, а ширина колеблется от 25 до 73 км), его глубину, которую в восьмидесятые годы XX века определяли в 1 643 метров, и огромный водосборный бассейн, насчитывающий 336 постоянных рек и ручьёв, а в дождливые годы их больше тысячи.

На древность озера указывают донные отложения в руслах впадающих в него рек и отложения на дне самого Байкала, которые в некоторых местах достигают десятков метров.

Но так ли он стар?

Однако сомнения в древнем происхождении озера существовали всегда. Во-первых, потому, что стратиграфия – наука довольно-таки относительная, оперирующая миллионами лет, во-вторых, никто точно не знает, что было много лет тому назад, и можно лишь предполагать, что события развивались так, а не иначе, в-третьих, древний возраст Байкала отрицали сказания местных народов – бурят и эвенков, чьи мифы были непосредственно связаны с геологическими процессами, происходящими в озере.

Например, бурятские старейшины совершенно точно знали, где находится самая глубокая точка Байкала (у восточного берега острова Ольхон) – именно с ней были связаны сакральные места шаманов, а в самом глубоком месте озера располагался вход в мир мёртвых.

Сказания о бурятских батырах уверяют, что они могли перескочить на своих богатырских конях озеро в два приёма, и XXI веке учёные обнаружили на середине Байкала отмели, покрытые водой, которые, очевидно, раньше были островами. И даже само название озера Байкал – Байгаал с бурятского можно было перевести как «Большие огни», что тоже могло свидетельствовать о том, что люди, жившие в этой местности много лет тому назад, могли быть невольными свидетелями его возникновения: они могли своими глазами видеть вулканическую активность и вспышки газа метана, залежи которого лишь в этом веке найдены на дне Священного озера.

«Миры» позволили взглянуть на озеро по-новому

Пересмотреть свои взгляды на возраст озера учёных заставили и результаты экспедиций, во время которых в Байкал погружались глубоководные аппараты «Мир»: они сумели измерить точную глубину озера, которая составила уже 1 634 метра, и обнаружили, что подводные берега Байкала продолжаются под водой чередой террас, а это говорит о том, что глубина озера раньше была намного меньше и периодически изменялась.

Но самое главное – геологи обнаружили, что сложенные из мрамора и метабозита берега озера выглядят почти так же, как они выглядели бы, если бы были на поверхности: процессы водной эрозии на них почти не отразились. Это позволило сделать вывод о том, что озеру всего лишь несколько тысяч лет.

Теория Татаринова

Проводником этой идеи стал сотрудник Геологического института СО РАН Александр Васильевич Татаринов, который считает, что самому озеру около 8 000 лет, а самая глубоководная часть Байкала (глубже 1 100 метров) была заполнена водой ещё раньше и образовалась примерно 150 000 лет тому назад.

Учёный выдвинул гипотезу о том, что появление озера шло примерно так же, как образование озера Гусиного в Бурятии: сначала на месте Байкала была цепь болот, затем появился рифтовый разлом, который начал заполняться водой.

Причём Татаринов считает, что большая часть почти дистиллированной, кристально чистой и богатой кислородом воды в Байкале взялась не из рек, текущих в окружающих озеро горах, а изнутри земли, где она образовалась путём окисления водорода, то есть вода пришла снизу.

Эта теория, кстати, совершенно не противоречит фундаментальной науке, по которой рифтовый разлом действительно мог образоваться 25 миллионов лет назад на стыке палеогена и неогена.[С-BLOCK]

Что же касается донных отложений в устьях рек и на дне озера, то Татаринов считает, что большой вклад в их развитие могли внести грязевые вулканы, которые находятся как в самом озере, так и на его берегах и в небольших озёрах, окружающих его, например в озере Котакельском, где периодические выбросы грязевого вулкана провоцируют массовый мор рыбы. Такие же процессы провоцируют они и на дне Байкала. Погрузившись в воду у грязевого подводного вулкана «Санкт-Петербург», учёные выяснили, что донные отложения содержат большое количества рыбы, умершей от отравлений газами.