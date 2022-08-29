Лучшие парки детских аттракционов в Москве

Аттракционы любят и взрослые, и дети, а значит без лишних споров и вопросов можно отправиться в парк всей семьей. Довольны будут все: родителям не нужно думать, ем занять ребенка, чтобы не выслушивать его капризы и истерики, а дети будут просто счастливы. «Рамблер» предлагает подборку самых интересных парков в Москве, куда стоит отправиться вместе с детьми.

Фото: parkskazka.com parkskazka.com

«Сказка»

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Адрес: улица Крылатская, 16.

Здесь есть аттракционы даже для самых маленьких, на них не страшно, безопасно и при этом очень весело. Для детей постарше выбор уже побольше – американские горки, башня свободного падения, супер-качели, банджи и многое другое. А еще в парке есть большое колесо обозрения высотой 35 метров, с которого видно всю Москву. Когда надоест кататься на аттракционах, можно пообщаться с альпаками, они невероятно милые и дружелюбные, в отличие от внешне похожих лам. Парк расположен недалеко от станции метро «Крылатское», от которой, кстати, ходят бесплатные автобусы.

Аттракционы в парке Победы

Адрес: площадь Победы, 3.

Поклонная гора – одно из самых популярных мест в Москве, куда приезжают и москвичи, и туристы. Здесь же располагается парк аттракционов для детей: цепные карусели, качели, мини-джеты, тир, колесо обозрения и многое другое.

Коломенское

Адрес: проспект Андропова, 39.

Сюда можно приехать не только ради аттракционов, но и просто погулять. Для детей здесь есть лабиринт, автодром, мотолодки, искусственная река, мини-джет и другие развлечения, а малышам понравятся батуты, карусели и детский поезд.

«Карибия»

Адрес: Зеленый проспект, 10Б.

karibiya.ru

Для любителей водных развлечений в аквапарке «Карибия» есть все: водные горки, бассейны, открытый пляж с термальными бассейнами, банный комплекс. Детей все это неизменно приводит в восторг, а мамы могут оставить детей на папу и сходить в салон красоты. Очень удобно.

Дворец водных видов спорта

Адрес: улица Лужники, 24, стр. 4.

Уникальное место не только для России, но и всей Европы. На нескольких этажах разместились бассейны, аквапарк с горками, аттракцион «ленивая река», термальный комплекс. Скоро заработает для искусственная волна для серферов, на которой можно учиться и оттачивать свои навыки. Есть отдельная зона для самых маленьких.

Парк аттракционов в «Сокольниках»

Адрес: Сокольнический Вал, 1, стр. 1

park.sokolniki.com

Здесь расположились двадцать аттракционов итальянского производства. Один из самых популярных – мертвая петля – для смелых и отчаянных любителей острых впечатлений. Но даже для малышей здесь найдутся интересные и нестрашные развлечения. Кроме аттракционов, в «Сокольниках» есть, где погулять и где отдохнуть. Прекрасное место для всей семьи.

«Остров мечты»

Адрес: проспект Андропова, 1

Открытие этого парка для Москвы стало целым событием. Это первый парк аттракционов в России, который открыт в любое время года. Входной билет позволяет кататься на всех аттракционах неограниченное количество раз. Кроме того, на территории парка можно позаниматься спортом, посидеть в кафе и даже научиться чему-то новому. Здесь есть чем заняться и детям, и взрослым. Парк разделен на восемь тематических зон:

Деревня Смурфиков

Черепашки-ниндзя

Hello Kitty

Отель Трансильвания

Маугли в стране динозавров

Гонка мечты

Замок Снежной королевы

Сказочная деревня

«Лукоморье»

Адрес: поселок совхоза им. Ленина, 19

Аттракционов здесь немного, но приехать стоит за атмосферой сказки. Пушкинские герои, тематические площадки, веревочные городки с маршрутами для детей и взрослых, батуты и многое другое. Парка находится в поселке совхоза имени Ленина на первом километре Калужского шоссе сразу за МКАД. Парк довольно популярен, поэтому, если не хотите гулять в большой толпе, приезжать лучше пораньше или в будний день.

Sky Town

Адрес: проспект Мира, 119, ВДНХ

vdnh.ru

Самый большой веревочный парк на опорах в России. Если вы любите карабкаться, ползать, терять и ловить равновесие – место для вас. Маршруты есть простые и сложные. А после можно погулять по прекрасной территории обновленного ВДНХ. Красиво, чисто, очень просторно и празднично. Приезжайте, пока работают фонтаны.

HAPPYLON Pirates Park

Адрес: МКАД, 24 км, ТРЦ "Вегас"