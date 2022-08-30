Билеты на самолет в Красноярск подешевеют

Росавиация обновила список региональных маршрутов, которые в текущем году субсидируются из бюджета. В перечень внесён рейс Омск - Красноярск, осуществляемый компанией "ЮТэйр" на самолётах ATR-72 три раза в неделю. Субсидирование предусмотрено с 1 сентября и до конца года.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Прямой авиарейс в Красноярск функционирует с июня и выполняется по вторникам, четвергам и субботам. Субсидирование поможет снизить цену билетов для ряда пассажиров. Сейчас на сайте перевозчика продаются билеты на сентябрь стоимостью от 4 тыс. руб. в одну сторону. Кроме того, осенью самолёты "ЮТэйр" будут летать по маршруту Сургут - Омск - Красноярск.