Курганцы нашли самый дорогой номер в четырехзвездочных отелях

Самые дорогие апартаменты Кургана оказались в четырехзвездочном отеле «МOST». Стоимость номера на двоих человек стоит от 12 тысяч рублей в сутки. Ранее сообщалось, что гостиница жены курганского бизнесмена получила категорию «четыре звезды» .

«Просторный номер категории делюкс с двуспальной кроватью в историческом корпусе отеля „МOST“. Стоимость проживания для двух человек: от 12 тысяч рублей в сутки», — говорится на сайте отеля.

Стоимость проживания в апартаментах гостиницы «Воробьевы горы» в сутки составляет 10 500 рублей за двух человек. В номере есть спальня с большой кроватью, зона отдыха, рабочее место и гостиная-столовая. В городском отеле «Avenue Park Hotel» элитный двухкомнатный номер будет стоить чуть дешевле — 10 300 рублей/сутки. Апартаменты в бизнес отеле «Космос» обойдутся в семь тысяч рублей за двоих человек. В стоимость номера входит завтрак в формате «Шведский стол» и спортзал.