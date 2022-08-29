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39 минут назад

Курганцы нашли самый дорогой номер в четырехзвездочных отелях

Ura.Ru

Самые дорогие апартаменты Кургана оказались в четырехзвездочном отеле «МOST». Стоимость номера на двоих человек стоит от 12 тысяч рублей в сутки. Ранее сообщалось, что гостиница жены курганского бизнесмена получила категорию «четыре звезды».

Курганцы нашли самый дорогой номер в четырехзвездочных отелях
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Просторный номер категории делюкс с двуспальной кроватью в историческом корпусе отеля „МOST“. Стоимость проживания для двух человек: от 12 тысяч рублей в сутки», — говорится на сайте отеля.

Также в номере есть гостиная зона, рабочее место, камин и дизайнерская ванная.

Категорию «четыре звезды» в Кургане также имеют гостиницы: «Avenue Park Hotel», «Воробьевы горы» и «Космос». Срок данных свидетельств действует до 2024 года.

Стоимость проживания в апартаментах гостиницы «Воробьевы горы» в сутки составляет 10 500 рублей за двух человек. В номере есть спальня с большой кроватью, зона отдыха, рабочее место и гостиная-столовая. В городском отеле «Avenue Park Hotel» элитный двухкомнатный номер будет стоить чуть дешевле — 10 300 рублей/сутки. Апартаменты в бизнес отеле «Космос» обойдутся в семь тысяч рублей за двоих человек. В стоимость номера входит завтрак в формате «Шведский стол» и спортзал.

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