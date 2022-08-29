Турпоток в Санкт-Петербург в 2022 году вырос более чем на 30%

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга поделился поводом для радости: общий турпоток в Петербург с января по август 2022 года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Всего в город приехало более 5,5 млн туристов. Большая часть, естественно, россияне, которые стали охотнее тратить деньги: средний чек вырос до 36,5 тыс. руб. на человека.

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«Программы, сочетающие петербургскую классику и его новую туристскую географию, оказались очень востребованными нашими гостями»,

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– отметил председатель комитета Сергей Корнеев. Он добавил, что число путешественников, которые приезжают семьями, а затем возвращаются в город на Неве, выросло.

Постковидное восстановление туризма проявилось и по другим показателям, в том числе увеличилась и загруженность гостиниц. Однако это произошло неравномерно. В первой половине августа трехзвездочные отели были заполнены на 88,6%. четырехзвездочные – на 79,9%, а гостиницы 5* получили только 66,8%. При этом 40% туристов, приехавших в город, жили вовсе не в отелях. Они снимали апартаменты или останавливались у друзей и родственников.

Пониженный спрос на гостиницы высокого уровня говорит о том, что отсутствие иностранных туристов не прошло бесследно. Иностранцы останавливались как раз в отелях 4–5*, а наши туристы заменить их не могут, так как многие экономят на проживании. Управляющий партнер сети отелей Cronwell Алексей Мусакин рассказывал TourDom.ru, что, на его взгляд, Санкт-Петербургу не хватает 3 млн туристов из-за границы. В допандемийные времена иностранцы составляли половину от общего числа гостей города. В 2019 году Санкт-Петербург посетило более 10 млн человек, из них – 5 млн иностранцев.