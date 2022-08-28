В Петербурге хотят запустить туризм в формате научпоп

Обсуждение перспективной темы и нового формата в туризме провели за круглым столом представители бизнеса, эксперты образовательных учреждений и местные органы власти.
«Возможности, которые может предоставить наш город молодым людям для реализации их идей, огромны, – заявил представитель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Олег Полищук.
Так, к 2025 году в России должны запустить 40 научно-популярных маршрутов в 32 регионах. Вероятно, многие из них будут на Северо-Западе.
«Для того, чтобы нам показать научно-познавательный потенциал города нужно взаимодействие со всеми отраслями промышленности. Уже откликнулись авиационная промышленность, ювелирная, пищевая. Многие предприятия готовы пригласить туристов, чтобы показать, показать, что у них внутри изнутри что происходит», – отметил генеральный директор конгрессно-выставочного бюро Сакт-Петербурга Сергей Азаренков.
Отметим, что круглый стол проводился в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».