В Петербурге хотят запустить туризм в формате научпоп

«Для того, чтобы нам показать научно-познавательный потенциал города нужно взаимодействие со всеми отраслями промышленности. Уже откликнулись авиационная промышленность, ювелирная, пищевая. Многие предприятия готовы пригласить туристов, чтобы показать, показать, что у них внутри изнутри что происходит», – отметил генеральный директор конгрессно-выставочного бюро Сакт-Петербурга Сергей Азаренков.