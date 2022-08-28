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1 час назад

В летние месяцы все места в отелях Дагестана были забронированы

runews24.ru

Рост популярности туризма в Дагестан наглядно подтверждается увеличением глубины бронирования отелей республики с одного до трех месяцев. Текущим летом забронировано сто процентов номеров в дагестанских отелях, сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

В летние месяцы все места в отелях Дагестана были забронированы
Фото: runews24runews24

Он отметил, что в условиях санкций туризм в республике стал активно развиваться. Гости региона на месяцы вперед бронируют места в отелях. Такая картина, по мнению главы, будет, как минимум, до октября.

"Видим, что в регион едут туристы, поэтому наша задача создать для них максимально комфортные условия», резюмировал Абдулмуслимов.

По итогам прошлого года, туристический поток в Дагестан впервые перевалил за 1 млн человек и вырос относительно предыдущего года на 29,1%.

С целью создания современной туристической инфраструктуры власти Дагестана в настоящий период формируют пять кластеров: Дербент, Ачикольские озера, Сулакский каньон, а также прибрежный и горный кластеры. Прибрежный кластер будет характеризоваться развитием пляжного туризма.

Отдых в России,Абдулмуслим Абдулмуслимов,
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