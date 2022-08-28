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1 час назад

Как теперь летают самолеты в Калининград

Мира Маркина

Калининградская область - единственная часть России, которая окружена другими государствами, - эксклав. Попасть напрямую в регион на машине не получится. Из центральной части России самолеты летали через небо прибалтийских стран, которые являются членами Евросоюза. После того, как российских перевозчиков лишили возможности пересекать воздушное пространство над ЕС, авиакомпании изменили маршрут. Как теперь строятся рейсы в Калининград, рассказываем в материале "Рамблера".

Как теперь летают самолеты в Калининград
Фото: pxhere.compxhere.com

Из Москвы в Калининград теперь лететь на час больше - 2 часа 40 минут, из Санкт-Петербурга - примерно на 20 минут - 1 час 50 минут. Самолеты пролетают через северо-запад Европейской части России, затем над Финским заливом и над нейтральными водами Балтики. На карте Flightradar маршрут из столицы выглядит так:

flightradar24.com

На ценах такие изменения в маршруте не отразились, так как дополнительные 300-500 километров не сильно влияют на расход топлива. Например, стоимость билета из Москвы в Калининград 29 июля составляет 1174 рубля без багажа с вылетом в 7:05 утра. Рейс выполняет авиакомпания "Победа". Цена на билет в Калининград из Санкт-Петербурга на ту же дату - 1060 рублей без багажа с вылетом в 21:15. Этот рейс выполняет Smatravia.

Однако специалисты заявляют, что по направлению теперь могут чаще случаться переносы или отмены рейсов.

Отдых в России,Авиакомпания "Победа",ЕС,
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