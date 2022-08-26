Лучшие туристические маршруты на велосипеде в России

Увлечение велосипедным спортом только набирает популярность, но опытные путешественники уже проложили любимые маршруты. «Рамблер» рассказывает, где можно не только прокатиться, но и насладиться прекрасными видами. В нашей подборке — лучшие велосипедные маршруты в России.

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Крымские долины — от Бахчисарая до Фороса

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На самом деле можно вовсе не ограничиваться предложенным вариантом. Бахчисарай и Форос, бесспорно, хороши, но в Крыму не мало и других мест которые стоит посмотреть. Тарханкут, Коктебель, Феодосия, Евпатория, Белогорск, Севастополь — каждый день можно приезжать в новое место и отправляться в путешествие на велосипеде.

Пушкинские Горы — Псков

Между Пушкинсками Горами и Псковом расположен город Изборск — один из старинных русских городов. В летописях он упоминается как административный центр кривичей, наряду со Смоленском и Полоцком. Одна из важных достопримечательностей на этом маршруте — Изборская крепость, построенная в XIV веке.

Ростов-на-Дону — Кисловодск

Этот маршрут не для всех, поскольку расстояние между Ростовом-на-Дону и Кисловодском за один день не преодолеть. Предусмотрите заранее, где будете останавливаться на ночь, чтобы отдохнуть и набраться сил на следующий участок. Но те, кто решатся на такое путешествие, непременно получат удовольствия, ведь места на пути красивейшие.

Вокруг Ладожского озера

Тишина, красота, лес — маршрут для тех, кто устал от городской суеты и хочет молча созерцать прекрасное. Ладожское озеро — самое большое в Европе, а в России оно уступает по величине только Байкалу. Возможно, вы не решитесь объехать все озеро, но даже часть пути вам точно понравится. Кстати, здесь можно не только кататься, но и купаться. На озере есть оборудованные пляжи, вода, мягко говоря, прохладная, но когда это останавливало тех, кто всерьез решил залезть в воду. Одна из важнейших достопримечательностей маршрута — Валаамский монастырь.

Города «Золотого кольца» России

Изначально в «Золотое кольцо» включали восемь городов:

Сергиев Посад,

Переславль-Залесский,

Ростов,

Ярославль,

Кострома,

Иваново,

Суздаль,

Владимир.

Но сегодня говорят, что и другие города достояны того, чтобы войти в этот список, например, Плес, Торжок, Осташков, Мышкин, Рыбинск, Углич, Гороховец, Муром. На самом деле список можно долго продолжать. Что требуется от вас? Внимательно изучить карту, правильно оценить свои силы, взять велосипед и поехать. В каждом из этих городов есть, что посмотреть, куда сходить, что попробовать.

По берегам Байкала

На Байкал стоит съездить хотя бы раз в жизни. Он хорош в любое время года, но если вы поедете летом, то сможете прокатиться по берегам великого озера на велосипеде. Это самое глубокое и самое большое по площади пресноводное озеро в мире. Вокруг красивейшая природа. Но чаще всего путешественники предпочитают Чивыркуйский залив, где располагаются прекрасные бухты, острова и целебные источники. Полюбоваться заливом можно с вершин Святого Носа. Добираться сюда легче всего из поселка Усть-Баргузин. В любом случае для путешествия в окрестностях Байкала вам понадобится местный гид.

Как подготовиться к путешествию на велосипеде

Было бы здорово — выехать из дома и приехать туда, куда хочется. Но этот вариант подходит лишь для тех, кто может похвастаться неограниченным запасом времени и полным отсутствием страха за свою жизнь. Если времени не так много, а путешествие хочется сделать максимально безопасным, следуйте нашим советам.

Сразу нужно решить — вы самостоятельный путешественник или организованный. Если не хочется самому выбирать маршрут и заниматься организацией, можно купить тур и просто следовать инструкциям. Если нравится все решать самому, то читайте нашу инструкцию дальше. Выбирайте маршрут по силам. Ваша задача — отдохнуть и получить удовольствие, а не упасть без задних ног сразу после. Не путешествуйте по крупным магистралям, лучше предпочесть дороги второстепенного значения, там меньше машин. Подготовьте специальную одежду, в которой будет удобно крутить педали, и легкий рюкзак. Не забудьте взять шлем. Подумайте, как будете перевозить велосипеда, или узнайте, есть ли прокат велосипедов там, куда вы едете. Возьмите с собой навигатор, установите полезные приложения на смартфон. Соберите необходимые инструменты для ремонта: ключи, насос, запасную камеру. Проверьте погоду накануне поездки. Продумайте альтернативные варианты на случай плохой погоды.