Фотографы в Сочи разделись, чтобы туристы оделись

Женщины-фотографы в Сочи вышли в купальниках с плакатами, на которых призывы одеться. Снимки с акции появились в соцсетях.
«Не ходи по городу в купальнике», – гласит надпись.
Фотографии полуобнаженных протестанток с плакатами публикует телеграм-канал «Сочи1». Поясняется, что вечная проблема города-курорта – туристы в купальниках, разгуливающие по центру, магазинам, аптекам и другими общественным местам.
Акцию устроила местная жительница с друзьями в районе морского вокзала. На снимках, помимо участников акции в купальниках, много прохожих, но все они одеты и с удивленным выражением лица.