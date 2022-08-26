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1 час назад

Фотографы в Сочи разделись, чтобы туристы оделись

РИА "ФедералПресс"

Женщины-фотографы в Сочи вышли в купальниках с плакатами, на которых призывы одеться. Снимки с акции появились в соцсетях.

Фотографы в Сочи разделись, чтобы туристы оделись
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Не ходи по городу в купальнике», – гласит надпись.

Фотографии полуобнаженных протестанток с плакатами публикует телеграм-канал «Сочи1». Поясняется, что вечная проблема города-курорта – туристы в купальниках, разгуливающие по центру, магазинам, аптекам и другими общественным местам.

Акцию устроила местная жительница с друзьями в районе морского вокзала. На снимках, помимо участников акции в купальниках, много прохожих, но все они одеты и с удивленным выражением лица.

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