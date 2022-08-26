Чем московские отели привлекают туристов со всей России

— Московская область просто шикарное направление для отдыха. Бронируют ее не только москвичи, но и жители всей России. Вся причина в том, что там есть отели, которые имеют категорию 4 и 5 звезд. В одном из отелей завезен белоснежный песок. Гости уверяют, что отдыхают там, как будто на островах. Более того, в некоторых объектах есть открытые и закрытые бассейны, в них специально завезена морская вода.