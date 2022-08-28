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1 час назад

Эксперт заявил, что Кубань ожидает рекордный турпоток в бархатный сезон

ТАССиещё 1

Туристический поток в бархатный сезон на курортах Краснодарского края, скорее всего, побьет рекорды прошлых лет. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Кубань ожидает рекордный турпоток в бархатный сезон
Фото: ТАССТАСС

"Я думаю, да [турпоток в бархатный сезон будет рекордным], у нас август лучше, и сентябрь будет лучше процентов на 50, чем год назад", - сказал Ромашкин.

Он отметил, что также в пользу ожиданий рекордного турпотока говорит то, что снижение цен на 15-20%, которое традиционно бывает в начале сентября, в этом году не отмечается.

"Отели заполняются, видимо, очень хорошо, и снижение символическое - буквально 4-5%. Видимо, отели уверены, что они смогут продать начало сентября и бархатный сезон по летним ценам, то есть загрузка очень хорошая", - отметил он.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты. Туристический поток на курортах Кубани по итогам 2021 года практически достиг показателей рекордного 2019 года: край посетили около 17 млн человек. В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 17,3 млн туристов.

Отдых в России,Сергей Ромашкин,Ассоциация туроператоров России,
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