Осенний кешбэк доведет туристов до санатория

Лидером в первый день продаж программы туристического кешбэка стали курорты Кавказских Минеральных Вод. Об этом журналисту TourDom.ru рассказали в туроператорской компании АЛЕАН. Однако для этого направления октябрь – высокий сезон, и еще до кешбэка туристы, которые ездят туда традиционно, уже раскупили часть туров.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«До конца окна продаж всем номеров не хватит», – сообщил заместитель директора Дмитрий Попов.

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По его словам, по многим другим направлениям продажи увеличились вдвое: туристы, ждавшие начала акции, торопятся забронировать отдых со скидкой. Таким образом, некоторое затишье сменилось всплеском продаж.

Активно бронируют и Сочи. Сейчас это единственный черноморский курорт, куда туристы могут добраться на прямых рейсах. Здесь одинаково хорошо продаются и отели, и санатории.

Большой интерес проявляют туристы к оздоровительному отдыху на Урале, в Сибири, а также в средней полосе России.

«Основная часть санаториев – это объекты с категорией 3 звезды. Номерной фонд стандартный, но за ним стоит хорошая медицинская база. Это хороший вариант для клиентов со средним уровнем дохода. И для них кешбэк является действенным инструментом сократить свои затраты», – говорит Дмитрий Попов.

В ANEX Tour не стали выделять какой-то один лидирующий регион. Как сообщил представитель компании, ощущается высокий спрос «по большому количеству направлений».

Дальний Восток, где в этом году туристам обещают удвоенный кешбэк, специалисты опрошенных компаний не упомянули. Одна из причин – оформить возврат до 40 тыс. руб. туристы могут только при прямом бронировании гостиниц. Как сообщал TourDom.ru, это стало разочарованием для туроператоров с Дальнего Востока – они недоумевают, почему отели получают поддержку в виде субсидирования спроса, а организаторы нет.