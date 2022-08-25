Голые мужики и медуза: как калининградцы съездили к морю

Те, у кого есть возможность выехать к морю, от жары не устают. У местных накопилось ещё несколько историй о пляжном отдыхе. Калининградцы в очередной раз рассказали в соцсетях и в комментариях «Клопс» о своих впечатлениях.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

Светлогорск

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24-летняя Юлия, поэт по натуре, первый раз за лето поехала к морю в свой единственный выходной.

«Я действительно собиралась как на праздник. Меня не пугали ни толпы туристов, ни толкучка в электричке. Я хотела ощутить это — зайти в воду по щиколотку, закрыть глаза и подышать»,

— рассказывает девушка.

Свой план ей удалось осуществить... почти. Когда Юля зашла в воду и прикрыла глаза, о её ногу что-то легко ударилось: «Я сначала подумала, что это палка или какая-то детская формочка. Лучше бы я не приглядывалась. Оказалось, что это были внушительных размеров какашки. Буду верить, что собачьи. Я пулей выскочила из воды».

Так, возможно, самый романтичный момент этого лета для девушки был испорчен. Она призывает отдыхающих не ходить на общественные пляжи с собаками и самим не забывать про общественные туалеты.

Янтарный

Дима в начале недели поехал с друзьями в Янтарный. Его впечатлил заставленный машинами город: забиты были, наверное, все парковки и то, что на них похоже.

Парень занимается плаванием и привык к холодной воде, поэтому море показалось ему приятным: «Я отплывал подальше от берега и от лягушатника, больших волн не было. Да и мне доводилось выплывать из отбойных течений, примерно понимаю, как это сделать».

Ещё Дима видел медуз, они были довольно крупными: «Я не стал их трогать, мне кажется, им такое вредно. Жалею только, что не успел сфоткать — пока сходил за телефоном, уже их не нашёл на том же месте. Я знаю, что кто-то их хватает и выносит из воды, но мне такое кажется живодёрством».

Зеленоградск

Лена с шестилетним сыном решила не выискивать себе подходящий кусочек пляжа, а пойти другим путём — отдохнуть с правой стороны променада на небольшой деревянной площадке с качелями у кафе: «Там есть лавки и качели для ребёнка, я решила не лезть к воде, купаться не очень хотелось».

Но такой отдых чуть не кончился трагедией: сын Лены носился рядом с качелями и получил ногами по челюсти: «Там толпа девчонок-подростков не смотрела вообще, баловались, а сын подлез к ним». Мальчик отделался синяком на подбородке, а его мама сделала вывод, что уж лучше тереться с отдыхающими на песке.

Читательница «Клопс» пожаловалась на нудистов и назвала их «ненормальными людьми». «Дети ходят, рабочие работают! Нудисты —выделите им место», — сказала она.

Балтийск

Отдых в Балтийске для Екатерины с мужем кончился приключением. Пара поехала налегке, ключи от квартиры в Калининграде взяла с собой только Катя.

«Когда мы приехали на пляж и расположились, было плотненько, достаточно много людей. Но отдохнули мы хорошо: накупались и смогли позагорать вдоволь».

Когда пара начала собираться домой, Катя не смогла найти свою маленькую сумку. Она стояла на одном из краёв пледа, чтобы тот не улетел.

«Не верю, что она сама куда-то делась, наверное, кто-то украл. Обидное чувство, но сумку не очень жалко. Жаль только связку ключей и солнечные очки, которые там остались. Обращаться в полицию я, конечно, не буду, но ситуация неприятная».

Паре пришлось поехать ночевать к родственникам, только на следующий день они смогли попасть домой, когда заехали к родителям за запасной связкой ключей.

Жители Балтийска и туристы активно делились фотографиями неба перед грозой 23 августа.

Куршская коса

Читательница «Клопс» Галина побывала на Куршской косе и посетовала, что её «перестали жалеть»: «В былые годы посещение было разрешено для трёх тысяч человек единовременно. Сейчас же все обочины разрешённые и запрещённые уставлены машинами, а поток у КПП нескончаем. Печально очень».