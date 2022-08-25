Почему туристы выбирают сентябрьский отдых в Калининградской области

Специалисты АТОР выяснили, что спрос на туры в Калининградскую область остается высоким. Туристов привлекают экскурсионные программы, а в этом году из-за жары не теряет своей актуальности и отдых на море.

«До середины сентября еще вполне можно поехать к морю. Сейчас на Балтике установилась жара, не характерная для данного региона»,

В сентябре заметно меняется портрет туриста, уточнили в АТОР. Школьников, студентов и путешественников с детьми становится меньше. Едут в основном люди среднего и взрослого возраста. Турфирмы сообщают, что номера в отелях заполняются очень быстро, и лучше покупать туры заранее. В Калининградской области в сентябре можно посмотреть Остров Канта, Кафедральный собор, Куршскую косу, поселок Янтарный и музей Мирового океана.