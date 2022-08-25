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31 минуту назад

Почему туристы выбирают сентябрьский отдых в Калининградской области

РИА "ФедералПресс"

Специалисты АТОР выяснили, что спрос на туры в Калининградскую область остается высоким. Туристов привлекают экскурсионные программы, а в этом году из-за жары не теряет своей актуальности и отдых на море.

Почему туристы выбирают сентябрьский отдых в Калининградской области
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«До середины сентября еще вполне можно поехать к морю. Сейчас на Балтике установилась жара, не характерная для данного региона»,

– отмечают туроператоры.

В сентябре заметно меняется портрет туриста, уточнили в АТОР. Школьников, студентов и путешественников с детьми становится меньше. Едут в основном люди среднего и взрослого возраста. Турфирмы сообщают, что номера в отелях заполняются очень быстро, и лучше покупать туры заранее. В Калининградской области в сентябре можно посмотреть Остров Канта, Кафедральный собор, Куршскую косу, поселок Янтарный и музей Мирового океана.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как изменится центр Калининграда в 2023 году.

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