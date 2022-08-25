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1 час назад

Россияне получили еще больше вариантов отдыха в Петербурге с туристическим кешбэком

TourDom

В Санкт-Петербурге в этом году увеличилось число компаний, принимающих участие в программе туристического кешбэка за путешествия по России. Об этом журналистам сообщили в администрации Северной столицы.

Россияне получили еще больше вариантов отдыха в Питере с кешбэком
Фото: TourDomTourDom

В частности, в числе петербургских партнеров акции насчитывается 437 гостиниц, более 100 туроператоров, 2 судоходные компании, 9 санаториев и 6 агрегаторов. Всего же поездку в Санкт-Петербург с кешбэком можно оформить в 600 российских турфирмах, при этом туристы могут выбрать более 100 готовых экскурсионных туров. Также в числе предложений и круизы с посещением города.

Председатель городского Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев отметил, что в период действия акции туркешбэка в Санкт-Петербурге запланирована масса культурных мероприятий.

«Театры и концертные залы готовят премьеры и лучшие репертуарные постановки, классические музеи и артпространства "Новой культурной и туристской географии" открывают уникальные выставочные проекты», – добавил эксперт.

В свою очередь, Ростуризм также составил рекомендации для туристов, планирующих поездку в Санкт-Петербург в рамках акции. Так, путешественникам предлагаются исторические маршруты с посещением Северной столицы, Кронштадта, Гатчины и комплексов императорских резиденций в Петергофе, Павловске и Ораниенбауме. Любителям оздоровительного отдыха можно отправиться в Курортный район, а ценителям круизов совершить путешествие между двумя столицами на теплоходе.

Отметим, что старт программы официально состоялся 25 августа, а само окно продаж будет открыто до 10 сентября. Совершить поездку можно с 1 октября по 25 декабря.

Отдых в России,Сергей Корнеев,Ростуризм,
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