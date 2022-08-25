Куда отправиться путешествовать по программе туристического кешбэка

25 августа Ростуризм возобновил продажу доступных путешествий. До 10 сентября за покупку туров по стране можно вернуть обратно 20% от потраченных денег. Рассказываем, какую максимальную сумму удастся сэкономить и куда лучше поехать отдыхать этой осенью или зимой.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Сколько можно сэкономить?

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Условия программы остались прежними: можно вернуть 20% от суммы за каждое путешествие, но не более 20 тысяч рублей. Главное нововведение – повышенный кешбэк за поездки на Дальний Восток. В этом случае максимальный размер выплаты увеличивается до 40 тысяч рублей – при условии бронирования напрямую на сайте гостиницы или отеля, принимающих участие в программе.

Для того чтобы воспользоваться предложением, нужно с 25 августа до 10 сентября оплатить любой тур, круиз или проживание в отеле в России картой платежной системы "Мир". Отправиться в путешествие при этом нужно в период с 1 октября до 25 декабря 2022 года. Если речь идет о круизах – с 1 сентября и до окончания навигации. Банковскую карту нужно предварительно зарегистрировать в программе лояльности, а тур приобрести в компании из числа официальных партнеров Ростуризма, представленных на сайте мирпутешествий.рф.

Важное условие – поездка должна длиться не менее 4 дней и 3 ночей. Количество туристов для путешествия значения не имеет, как и число самих туров: кешбэк можно получить за каждый из них при соблюдении условий. Если вы все сделаете правильно, то 20% от суммы вернутся на вашу карту в течение пяти рабочих дней после оплаты.

Круиз по Волге

Идеальная погода для поездок на теплоходе по Волге сохраняется до конца сентября, но иногда и в октябре такое путешествие может быть приятным. В этот период еще не очень холодно, и можно сполна налюбоваться на золотую осень с воды. Множество теплоходов отправляются прямо из Москвы (например, с Северного речного вокзала), но также есть опция стартовать из Перми, Волгограда и других городов.

Один из самых популярных маршрутов – круиз из столицы с посещением Ярославля, Костромы, Углича и Нижнего Новгорода. Во время путешествия туристов ждут остановки и экскурсии по знаковым городам. Например, в Ярославле можно полюбоваться его старинной архитектурой, соборами и театром, а в Угличе – сходить в местный Кремль.

Круиз на четыре дня обойдется в сумму от 15 500 рублей с человека. В стоимость входит размещение в четырехместной каюте с душем, трехразовое питание и экскурсии по программе. Недельное путешествие каюте на двух человек – от 25 тысяч рублей.

Дагестан

Осень – отличное время для поездок по Дагестану. Этот регион славится своей природой и роскошными видами, а главное богатство республики – это именно горы. Во время поездки можно увидеть Сулакский каньон, прокатиться в Дербент и погулять по его древним улочкам и крепости Нарын-Кала. Также стоит посетить Ирганайское водохранилище, покататься на катере по Чиркейскому водохранилищу, а также полакомиться местными блюдами в ресторанах.

Тур на четыре дня по горному Дагестану будет стоить от 14 900 рублей с человека. В цену входит размещение в четырехзвездочной гостинице, экскурсии по программе и завтраки. Дорога до Дагестана оплачивается отдельно.

Камчатка

В сентябре на Камчатке еще продолжается лето, а вот в октябре начинается золотая осень, благодаря которой это время здесь считается высоким сезоном. В хорошую погоду можно отправиться в поход по долинам и к горячим источникам. Вершины гор к осени уже часто покрываются снегом, и ходить пешком, особенно неопытным путешественникам, вряд ли понравится. Но во многие места возможно добраться и по автомобильным дорогам, так что поездка будет вполне комфортной.

Очень живописен, например, Авачинский перевал и Налычевская долина. Здесь по пути можно встретить несколько групп горячих источников и посмотреть на вулканы Мутновский и Вилючинский. Отдохнуть и еще раз насладиться видами лучше в селе Паратунка. В этом месте есть большой выбор турбаз с бассейнам, которые наполняются горячей водой из естественных источников.

Поездка на неделю на Камчатку осенью обойдется минимум в 69 тысяч рублей с человека. В эту сумму включено проживание в двухместном номере в гостинице, завтраки и экскурсии по программе. Билет до Петропавловска-Камчатского оплачивается отдельно. Напомним, что при покупке тура на Дальний Восток действует повышенный кешбэк – можно вернуть до 40 тысяч рублей.

Калининград

Вариант для тех, кто очень соскучился по настоящей Европе, но поездку туда до сих пор считает сложным квестом. Центр Калининграда отчетливо напоминает Германию или Австрию. Осенью здесь приятно гулять по городу – к Кафедральному собору, бастионам и фортам времен Второй мировой, в Рыбную деревню.

Также можно прокатить по пригородам. Достоин внимания, например, Светлогорск со своими песчаными пляжами, игрушечными домиками и санаториями, где лечат янтарем. Еще один любопытный городок недалеко от Калининграда – Балтийск. Там сохранились руины рыцарского замка XXIII века, а также главная городская легенда – Янтарная комната Петра I, которую до сих пор не нашли. Но местные жители уверены, что ее спрятали где-то в Балтийске.