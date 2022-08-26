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1 час назад

Чем опасны приморские пляжи, рассказали спасатели

Deita.ruиещё 1

Правила безопасного отдыха на воде еще раз напомнили приморские спасатели, сообщает ИА DEITA.RU по материалам регионального Правительства.

Чем опасны приморские пляжи, рассказали спасатели
Фото: Deita.ruDeita.ru

Очередной рейд по пляжам Владивостока провели специалисты Приморской поисково-спасательной службы совместно с государственными инспекторами по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю. В ходе рейда спасатели проверили места отдыха на соответствие установленным требованиям и еще раз напомнили отдыхающим о мерах безопасности.

Как рассказали сотрудники, большую опасность на приморских пляжах отбойные или отжимные течения. Еще их называют «тягунами» и «рипами». Многие думают, что подобное течение тянет людей вниз, под воду. В реальности, сила течения тащит назад, от берега. После того, как пловцы вдоволь насладятся морем, они пытаются возвратиться, но понимают, что как бы ни старались, не то что не приближаются, но и еще больше удаляются от берега.

Как рассказал начальник ГИМС по Приморскому краю Илья Асмаковский, встречается мнение о том, что, якобы, в бухте Лазурная «тягунов» нет. Но на самом деле Шамора является одним из самых опасных мест для купающихся.

«Именно здесь зачастую образуются отжимные течения. Из-за ветра волна накатывается на берег, и ей нужно уйти назад в воду, а ее подпирают сзади другие волны. Поэтому она собирается и образует давление в определенных местах, вследствие чего и образуются отжимные течения. Поэтому «тягунов» здесь очень много, об этом необходимо помнить», – подчеркнул Илья Асмаковский.

Отметим, в регионе реализуется государственная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края».

Отдых в России,МЧС России,
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