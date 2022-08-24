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2 часа назад

Краснодарский край снова готовится к рекордному турпотоку

TourDom

Туристический поток в Краснодарский край с января по конец августа уже составил 11 млн 200 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край снова готовится к рекордному турпотоку
Фото: tourdomtourdom

По его словам, регион снова готовится к рекорду: курорты уже приняли на 200 тыс. туристов больше, чем за отчетный период прошлого года. Наибольшее число отдыхающих традиционно фиксируется в Сочи, Анапе и Геленджике.

При этом Вениамин Кондратьев отметил, что для повышения турпотока Краснодарский край продолжает развивать систему all inclusive в кубанских отелях. Кроме того, в этом сезоне заметен интерес отпускников к винному и гастрономическому туризму. Все это в синергии должно поспособствовать трансформации региона в полноценное круглогодичное направление для отдыха туристов.

Что касается заполняемости курортов, то на конец августа отели Черноморского побережья загружены на 90,3%, Азовского – на 88,2%, степной зоны и предгорья – на 47,9%. Всего же на Кубани сейчас для бронирования доступно 11,5 тыс. гостиниц и отелей с возможностью принимать до 500 тыс. туристов единовременно.

Отметим, что в начале сезона многие россияне скептически относились к отдыху на юге из-за ограничения авиасообщения. Фактически на курортах остался лишь один работающий аэропорт – в Сочи. При этом часть туристов не устраивали варианты добираться до места отдыха на поезде или автомобиле. Однако сейчас, по сообщению туроператоров, раскуплены даже автобусные туры.

Отдых в России,Вениамин Кондратьев,
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