К морю за 15 тысяч: «русский остров в Европе»

Лето подходит к концу, но время побывать на море еще есть. Если вы не хотите ехать в классические места отдыха на побережье, не желая столкнуться с большим потоком туристов, то стоит присмотреться к другим удивительным уголкам России, о которых мы расскажем в нашем спецпроекте «К морю за 15 тысяч».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Калининградская область — янтарный край, анклав нашей страны в Европе и самая западная точка России. Территория некогда Кёнигсберга на берегу Балтийского моря богата культурным и историческим наследием древних прусских поселений, руинами орденских замков и легендами. Корреспондент «Вечерней Москвы» Рафаэль Залян в рамках спецпроекта «К морю за 15 тысяч» посетил «русский остров в Европе», чтобы рассказать, как интересно отдохнуть в нашей стране у моря за 15 тысяч рублей.

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Подготовка к путешествию

Самый быстрый и простой способ добраться до Калининграда — самолет. Правда, длительность перелета увеличилась примерно на 40 минут. Связано это с закрытием Литвой своего воздушного пространства для российских лайнеров. Теперь все маршруты в Калининград проходят через Ленинградскую область и над нейтральными водами Балтийского моря, и вместо 1088 километров преодолеть приходится 1700. Время в пути — 2 часа 40 минут.

За месяц до путешествия мне удалось купить билеты за 6300 рублей туда-обратно. Справедливости ради стоить отметить: если искать рейсы заранее, есть шанс найти более удобные и бюджетные предложения.

За три ночи в одной из местных гостиниц я отдал около 3800 рублей, что считается довольно приемлемой ценой по здешним меркам.

Калининградский аэропорт Храброво находится в 30 километрах от центра города. Каждые 15 минут в сторону центра идет автобус 244э. Длительность поездки — 45 минут, стоимость — 70 рублей. На автомобиле доехать до города можно за 22 минуты. Стоимость такси — 760 рублей.

В аэропорту официальные перевозчики предлагают туристам свои услуги по трансферу и размещению в гостинице или хостеле. Цена вопроса зависит от района и сезона.

Я прилетел из Москвы в 9 утра, а ровно через час уже был в центре Кёнигсберга.

Заселившись в гостиницу, решил отправиться на прогулку по городу. Повезло, что отель находился около транспортной развязки, от которой можно доехать в любую точку Калининграда. Вот и автобус № 21, курсирующий каждые 10 минут, довез меня за 20 минут до знаменитой Рыбной деревни — визитной карточки города, одинаково любимой как туристами, так и местными.

Вышел на остановке «Набережная Ветеранов» и, пройдя пешком 300 метров, оказался в сердце исторического центра. Рыбная деревня была построена относительно недавно — в 2006 году, но ее архитектура воссоздана по образцу старинных немецких рыбных рынков, поэтому новизна постройки не умаляет значимость места. Тут собраны основные достопримечательности туристического района столицы — территория этнографического и ремесленного центра насчитывает более 14 объектов.

Прогуливаясь по набережной реки Преголя, я дошел до Новой синагоги, необычной архитектурой привлекающей туристов, которые неустанно фотографируют ее с разных ракурсов. Повернув налево, в сторону знаменитого Медового моста, я очутился в одной из самых красивых и зеленых зон города — на острове Иммануила Канта. Взору открылся невероятной красоты Кафедральный собор — он находится рядом с могилой Канта и парком скульптуры. Согласно историческим записям, этот островной участок известен как Кнайпхоф. Самыми крупными постройками являются Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта — уникальные образцы кирпичной готической архитектуры XIV века.

Послушав бесплатную часовую лекцию о жизни хомлинов, я заглянул в исторический квартал Кёнигсберга — район Амалиенау, который славится старинными домами.

Добрался на проспект Победы, где и начинается «старый» Кёнигсберг, на такси всего за 110 рублей. Полюбовавшись архитектурой Восточной Пруссии, дошел до Лесопарковой улицы, посетил улицу Яналова и Красную. Оценил красоту сельского дома Рут и вилл, которые окружают знаменитый особняк.

Спустя 1,5 часа я сел на 61-ю маршрутку и с пересадкой на автобус 224э доехал до аэропорта Храброво. Путь занял чуть больше часа. Напоследок я заскочил в сувенирную лавку, чтобы купить кёнигсберских сладостей и магнитиков.

В 19 часов по Москве я уже был в аэропорту Домодедово.

Общие расходы

Напомню, что главной целью моего путешествия был отдых на 15 тысяч рублей. Мой вывод: в Калининградской области, несмотря на довольно высокую стоимость на некоторые услуги и продукты, можно организовать интересные бюджетные выходные.

Перелет — 6000 рублей в обе стороны;Гостиница — 3600 рублей;Общественный транспорт и такси — 2011 рублей;Еда — 1430 рублей;Марципановый кофе — 120 рублей;Музей скелетов и костей — 100 рублей;Мурариум — 150 рублей;Прогулка на катамаране по Верхнему озеру — 500 рублей;Переправа на Балтийскую косу на катере — 100 рублей;Посещение Янтарного комбината — 350 рублей;Сувениры — 550 рублей:

Итого: 14 811 рублей.

Сюрприз от «Вечерней Москвы»