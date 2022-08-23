Приморцы приехали на пляж после хабаровчан и обомлели

Жители Приморского края рассказали о своем немалом удивлении от увиденного на одном из популярных пляжей региона. Там отдыхали туристы из Хабаровска, которые оставили после себя много интересного, сообщает PRIMPRESS.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Отмечается, что ситуация произошла в районе пляжа в поселке Южно-Морском. На побережье отдыхали люди из Хабаровска, но в какой-то момент они быстро собрались и уехали, оставив после себя очень много нетипичных предметов, которые туристы обычно даже не оставляют после покидания места отдыха.

В числе таких предметов был не только различный мусор, но также и палатка, матрац и стулья. Также там остались и другие вещи. Кроме того, вокруг места, где проводился досуг, в песке закопанными остались коробки от фейерверков.

«Интересно, что их сподвигло скрыться в таком ужасе, что все вещи свои забыли?» – задались риторическим вопросом люди, которые приехали на пляж после хабаровчан и остались в недоумении от увиденного.

В социальных сетях пользователи принялись строить свои версии случившегося: