Названы плюсы и минусы отдыха на Азовском море

Одним из самых доступных и привлекательных мест для отдыха в нашей стране является Чёрное море. По этой причине в разгар сезона туристы занимают всё свободное место на пляжах, а цены на жильё взлетают до небес. Редакция Центральной службы новостей представила альтернативный вариант для туристов — Азовское море.

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Главным плюсом является экономия средств во время отдыха на Азовском море. Ценники на питание и аренду жилья намного ниже, чем на Чёрном море. Также там меньше туристов, что позволит отдохнуть от суеты больших городов.