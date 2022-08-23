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3 часа назад

Названы плюсы и минусы отдыха на Азовском море

Моя Москва.онлайн

Одним из самых доступных и привлекательных мест для отдыха в нашей стране является Чёрное море. По этой причине в разгар сезона туристы занимают всё свободное место на пляжах, а цены на жильё взлетают до небес. Редакция Центральной службы новостей представила альтернативный вариант для туристов — Азовское море.

Названы плюсы и минусы отдыха на Азовском море
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Главным плюсом является экономия средств во время отдыха на Азовском море. Ценники на питание и аренду жилья намного ниже, чем на Чёрном море. Также там меньше туристов, что позволит отдохнуть от суеты больших городов.

С полной подборкой плюсов и минусов можно ознакомиться на портале ЦСН.

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