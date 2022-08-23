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3 часа назад

АТОР заявила, что туры на курорты юга РФ к началу сентября подешевеют не более чем на 15%

ТАССиещё 1

Стоимость туров на курорты юга России к началу сентября снизится не более чем на 15%. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Туры на курорты юга к началу сентября подешевеют не более чем на 15%
Фото: UnsplashUnsplash

"По оценке экспертов, максимального - до 15% - снижения цены стоит ждать от небольших отелей бюджетного и среднего сегмента. Гостиницы высокого уровня не будут менять установленные тарифы", - говорится в сообщении.

Стоимость туров на российский юг к началу сентября снизится максимум на 8-10%, в то время как в прошлые годы снижение доходило до 25-30%, рассказал вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. По его словам, значительного удешевления путевок не произойдет из-за высокой загрузки отелей, особенно в Краснодарском крае.

Отдых в России,Сергей Ромашкин,Ассоциация туроператоров России,
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