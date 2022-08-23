Что может разозлить проводника в поезде

Проводник в поезде отвечает не только за постельное белье и проверку билетов. Он также следит за порядком и пассажирами в вагоне и тем, как они себя ведут. Поэтому существует несколько вещей, которые могут его разозлить. И тогда хорошие отношения с ним выстроить не получится, а ведь вам предстоит провести с ним достаточно долгое время в одном помещении. В материале “Рамблера” — о том, что не стоит делать в поезде, иначе проводник может разозлиться.

Курение в туалете

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Если вы думаете, что проводник не знает о том, что пассажиры запираются в туалете надолго, чтобы покурить, вы глубоко ошибаетесь. Они это знают и чувствуют запах, который остается после. Курение в общественных местах, в том числе в поездах дальнего следования строго запрещено законом и карается штрафом. Лучше немного потерпеть и подождать остановку, на которой вы сможете удовлетворить свои потребности. В противном случае есть риск поругаться с проводником и получить штраф.

Кроме того, с этого момента к вам будут подозрительно относиться в поезде и проверять, не нарушаете ли вы и другие законы.

Воровство

Некоторые люди в поезде уверены, что если они заплатили за постельное белье, то могут забрать его домой. То же самое касается знаменитых стаканов и подстаканников в поезде. Однако, как говорят проводники, так поступают преимущественно иностранные туристы. После пропажи этих вещей приходят серьезные штрафы. Так, за набор из подстаканника, стакана и ложки проводник отдает 1500 рублей из своей зарплаты.

Дебоширы

Довольно часто в вагонах встречаются люди, которые превращают свое купе в небольшой ресторан. Они раскладывают еду и алкоголь сразу же, как садятся в поезд, а потом сидят до ночи. И хорошо, если застолье прекратится до выключения общего света, но оно может продолжаться всю ночь. К концу вечера изрядно выпившие пассажиры начинают петь песни, громко хохотать и разговаривать на насущные темы, невзирая на то, что в их вагоне есть и другие люди.