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1 час назад

Эксперты назвали популярные в бархатный сезон направления для путешествий на поезде в России

Vse42.ru

Специалисты проанализировали и составили перечень направлений, которые выбирают россияне для путешествий на поезде осенью.

Названы популярные в бархатный сезон направления на поезде
Фото: Vse24Vse24

По данным экспертов онлайн-сервиса "Туту.ру", лидерами среди железнодорожных направлений стали Симферополь и Анапа. Так, спрос на поездки в первый за год вырос в три раза, во второй – в два.

Отмечается, что 8,3% пользователей сервиса купили билеты в Крым (в среднем шесть тысяч рублей), на курорты Кубани захотели поехать 5,7% туристов (порядка 4,8 тысячи рублей). Кроме того, большой интерес у россиян вызывают и поездки между Санкт-Петербургом и Москвой – 3,3% (около 2,8 тысячи рублей).

Также среди востребованных направлений – Новороссийск, Адлер, Феодосия, Сочи, Краснодар и Лазаревское. Средний чек по оформленным билетам – 4,4 тысячи рублей в одну сторону, пишет РИА "Новости".

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