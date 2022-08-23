Названы популярные в бархатный сезон направления на поезде

Специалисты проанализировали и составили перечень направлений, которые выбирают россияне для путешествий на поезде осенью.

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По данным экспертов онлайн-сервиса "Туту.ру", лидерами среди железнодорожных направлений стали Симферополь и Анапа. Так, спрос на поездки в первый за год вырос в три раза, во второй – в два.

Отмечается, что 8,3% пользователей сервиса купили билеты в Крым (в среднем шесть тысяч рублей), на курорты Кубани захотели поехать 5,7% туристов (порядка 4,8 тысячи рублей). Кроме того, большой интерес у россиян вызывают и поездки между Санкт-Петербургом и Москвой – 3,3% (около 2,8 тысячи рублей).